Para nadie es un secreto que Nintendo Switch es una de las consolas más populares y exitosas en la historia de los videojuegos, y es por ello, que el lanzamiento del Nintendo Switch 2 ha sido uno de los eventos más esperados por la comunidad gamer, y honestamente, podemos decir que Nintendo no nos ha decepcionado.

Nueva consola, nuevos controles, nuevas funciones y nuevos modos de juego. Todo eso y más es el nuevo Nintendo Switch 2 y por supuesto que tenemos todos los detalles, incluyendo precio y fecha de lanzamiento, así que ¡agárrense!

Nintendo Switch 2: Nuevo tamaño, mismo grosor

Lo primero que debemos saber, es que el nuevo Nintendo Switch crece de tamaño, y lo hace para brindar una mejor experiencia de juego para todos sus usuarios.

Una muestra de ello, es la pantalla de juego, la cuál crece de tamaño, pasando de 6.2 a 7.9 pulgadas, 1080p, soporta HDR y hasta 120 cuadros por segundo, lo cual se traduce en una mejor calidad de juego. ¿Lo mejor de todo? Es que ¡la consola mantiene el mismo grosor!

Nuevos botones y controles del Switch 2

Nintendo Switch 2 también se refresca en cuanto a controle e incorpora nuevos botones, como el “misterioso” botón C del que tanto se había hablado.

El nuevo botón c, se encuentra en el Joy-Con y servirá para activar la función de Gamechat, la cuál servirá para platicar con otros jugadores en títulos multijugador como el nuevo Mario Kart World. Este botón permitirá activar el micrófono integrado en la consola, el cuál reconocerá la voz tanto en modo portátil, como cuando esté en el dock.

Además, como se había rumorado, los controles de mando, o Joy-con se vuelven magnéticos, pero no solo eso, sino que los sticks de juego son un poco más grandes, ademas de que se podrán utilizar como mouse, para jugar algunos títulos.

El Switch 2, también incorpora un micrófono para captar voz, ofrece un sonido más nítido y audio 3D con audífonos, además de un nuevo dock que tendrá ventilación para mejorar el enfriamiento y es capaz de reproducir calidad 4k y HDR.

La consola tendrá 256GB de almacenamiento, lo que significa que tendrá una memoria interna de mayor velocidad.

Nintendo Switch 2 incorpora la función de Gamechat

Otra de las novedades del nuevo Switch 2 es la incorporación de Gamechat, una función que aprovecha el micrófono integrado en la consola, para ofrecer un chat de voz y chat de video con tus amigos. Es decir, que con esta función, podrás jugar en linea, y ver tu juego, mientras ves a qué juega el resto de tus amigos, o incluso poner el juego de alguno de tus amigos en tu pantalla y ayudarlo a pasar algún nivel.

Para lograrlo, será necesario contar con la Nintendo Switch Camera, una cámara de video que se venderá como un accesorio adicional para la consola, la cuál te brindará la oportunidad de verte a ti y a tus amigos ¡dentro del videojuego!

Nuevas tarjetas y tipos de juegos para Switch 2

El nuevo Nintendo Switch 2 contará con tres tipos de juegos habrá 3 tipos de juego:

Los retrocompatibles, que son juegos del Switch 1 que seguirán corriendo en la nueva consola

Los exclusivos de la consola, que como su nombre lo dice, han sido diseñados para el Switch 2.

Edición Switch 2: que son juegos que aprovechan todas las mejoras del nuevo Switch 2, para ofrecer nuevas funciones de juego, como Super Mario Party o Jamboree.

Pero con el Switch 2, no sólo se renueva la consola, sino que además habrá nuevas tarjetas de juego, las cuáles serán de la misma forma que las del Switch 1, pero a diferencia de ellas, serán de color rojo y ofrecerán mayor capacidad.

El Switch 2 será compatible con las tarjetas micro SD Express, sin embargo, las tarjetas micro SD Express de la primera generación de la consola NO son soportadas. Eso si, una vez que se inicie sesión en las dos consolas, se podrán transferir datos de guardado, juegos digitales, y más.

Nuevos juegos que llegan al Switch 2

Y por si no era suficiente, el Nintendo Direct tambien nos mostró algunos de los juegos que llegarán con la nueva consola de Nintendo

Mario Kart World

Un nueva cara a la franquicia consentida. El Mario Kart World es uno de los lanzamientos de estreno del Nintendo Switch 2 con algunos detalles interesantes: 24 jugadores y según el tráiler podremos tener algunos elementos de Off-Road… ¿o será mundo libre? Conoceremos más en un Nintendo Direct el próximo 15 de abril

Mario Party Jamboree + JamboreeTV

Aunque el juego se estrenó en octubre del 2024, con la llegada del Nintendo Switch 2 veremos también más contenido para el Mario Party Jamboree incluyendo usar la cámara de la consola para aparecer en las partidas.

¡Combo de Zelda!

Dos de los grandes clásicos de la generación anterior aparecen también en la nueva consola: un combo de Breath of the Wild con Tears of the Kingdom. Son versiones actualizadas y mejoradas gráficamente.

Drag x Drive

Aprovechando las funcionalidades de “mouse” en los nuevos joy-cons llega este título interesantísimo a Nintendo Switch 2. Este Drag x Drive es una partida en línea de 3 vs 3 en juegos deportivos: conduce, dispara, canastas o goles.

Juegos de Terceros en Nintendo Switch 2

Por supuesto, en el lanzamiento no todo es Nintendo: en esta nueva generación veremos algunos de los títulos más esperados de otros desarrolladores. Ahí aparece Elden Ring, el fabuloso y esperado Hades II, Hogwarts Legacy, Hitman y un adelanto de 007

Precio y fecha de venta de Nintendo Switch 2

Probablemente, la única decepción que nos dejó el Nintendo Direct es saber que tendremos que esperar al 5 de Junio del 2025 para poner nuestras manos en el Switch 2.

El precio del Nintendo Switch 2 será de $499.99 dólares, pero se venderá también un combo que incluye Nintendo Switch 2 + Mario Kart World por $499.99 USD.

Es importante señalar que estos costos (casi 10 mil pesos mexicanos al cambio) solo son para su venta en Estados Unidos y aún tenemos que esperar para saber su precio oficial en México.