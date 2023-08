La entrega original de Call of Duty llegó a nuestras consolas en 2003 y, desde entonces, recordamos decenas de momentos épicos en la franquicia de plomazos. Sin embargo, en estos 20 años de historia, pocas palabras son más polémicas —o escalofriantes— que la simple: “No Russian”.

Captura de pantalla del trailer de Call of Duty: Modern Warfare 3 que se estrenará en 2023

Esta frase, que se ha traducido como “Nada de ruso”, recuerda una de las misiones más controvertidas en toda la historia de los videojuegos.

La historia de “No Russian”

La historia de No Russian o Nada de ruso tiene casi 15 años. La misión aparece en Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009. Si no la conocen, les hacemos un rápido resumen de esta polémica misión:

En esta historia, los jugadores controlan a Joseph Allen, un agente encubierto de la CIA que intenta ganarse la confianza de un grupo de terroristas rusos. Para lograrlo, le piden participar en un atentado terrorista en el aeropuerto de Moscú.

Misión de No Russian en Call of Duty // Foto: Captura de pantalla

Antes de comenzar el ataque, el líder de la organización terrorista le dice a los agentes: “Recuerden, nada de ruso”.

Esta polémica frase, que pasó a la historia de Call of Duty o de los videojuegos en general, era que ninguno de los terroristas hablara ruso durante el atentado. Ya saben, para que no los identificaran.

Durante la misión, el personaje controlado por los jugadores le dispara, mata y remata a decenas de civiles heridos. Está bastante rudo el asunto.

Misión de No Russian en Call of Duty // Foto: Captura de pantalla

Al final, el agente encubierto de la CIA —el personaje que controlamos— termina traicionado pues el terrorista ruso esperaba que, cuando encontraran el cuerpo de un estadounidense atacando Moscú, se disparara la Tercera Guerra Mundial.

La misión más polémica en la historia de Call of Duty

Como se imaginarán, una misión en la que los jugadores pueden rematar civiles en un atentado terrorista no es poca cosa. Aunque otros videojuegos —como Grand Theft Auto, pues— te permiten hacer toda clase de ilegalidades, el contexto realista de Call of Duty lo hizo todavía más polémico.

De hecho, ese nivel es tan polémico que es posible evitarlo por completo. Antes de la misión puedes darle: “Skip”.

Misión de No Russian en Call of Duty // Foto: Captura de pantalla

“Uno de los probadores del juego trabajaba en el Ejército, dejó el control y salió del cuarto. Dijo que no jugaría ese nivel; que probaría todo el juego, pero no esa misión”, explicó el diseñador principal de la misión No Russian en Call of Duty.

A raíz de las reacciones, además, los creadores han puesto medidas diferentes para que los jugadores puedan evitarse el trago amargo de la misión. En algunas versiones pierdes la misión si le disparas a los civiles y de hecho, es posible cumplirla sin disparar una sola bala.

Sus creadores han dicho que, a pesar de que representar un acto terrorista digital pueda ser muy extremo, lo hicieron de la mejor manera posible.

“Lo hicimos de una manera respetuosa, sin diluir la gravedad del momento. Tomé la decisión de no tener niños en el aeropuerto, ni familias abrazadas con miedo. Tampoco pusimos a la gente gritando el nombre de sus esposos, esposas o hijos. Podíamos llevar esa misión a un lugar más oscuro, pero eso solo hubiera sido por el shock” Creadores de la misión No Russian en una entrevista con PC Gamer

La misión es tan intensa que, a la fecha, puedes completar el juego al 100% —sin perder ninguno de los logros— aunque decidas saltarla.

No Russian podría regresar en 2023 con Call of Duty: Modern Warfare III

Pero bueno, a todo esto: ¿por qué changos les contamos la historia de una misión de un videojuego de 2009? Pues porque podría repetirse en 2023.

Call of Duty presentó el trailer de Modern Warfare III, el nuevo título de la franquicia y en un instante —digno de recordar para los fans de la franquicia— se puede ver un mensaje de texto con estas palabras históricas del mundo de los videojuegos: “No Russian”.

