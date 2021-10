Ganan Nobel de Química desarrolladores de herramienta para construir moléculas

Siguen rompiéndose quinielas. Uno, acá pensando que el Nobel de Química podría ser para el genio que creó el preciado gelecito antibacterial… pero no, al menos no este año. El galardón va para los desarrolladores de una herramienta conocida como organocatálisis asimétrica.

La Real Academia Sueca de las Ciencias dio a conocer esta mañana a los ganadores del Premio Nobel de Química. Por la creación de lo que consideran “una ingeniosa herramienta para construir moléculas” (la mencionada organocatálisis asimétrica) el galardón en este 2021 es para Benjamin List y David W.C. MacMillan.

“Construir moléculas es un arte difícil” y los ganadores del Nobel de Química crearon una nueva herramienta que sirve para esa tarea con una increíble precisión. La organocatálisis “ha tenido un gran impacto en la investigación farmacéutica y ha hecho que la química sea más ecológica”, señala el comunicado de prensa difundido por el comité Nobel.

Para darnos una idea del impacto que tiene en nuestras vidas el trabajo de Benjamin List y David W.C. MacMillan, basta con saber que los avances en cualquier industria dependen de que los materiales utilizados sean duraderos, capaces de almacenar energía o evitar la progresión de enfermedades y esas características las controlan elementos denominados catalizadores.

Más específicamente, “catalizadores son sustancias que controlan y aceleran las reacciones químicas, sin llegar a formar parte del producto final”, explica el comité Nobel…. Y, bueno, antes del trabajo de List y MacMillan se creía que sólo había dos tipos de catalizadores (metales y enzimas)… ellos dijeron “ño”, hay un tercer: “Se llama organocatálisis asimétrica y se basa en pequeñas moléculas orgánicas”.

Learn more about #PrincetonU professor David MacMillan’s #NobelPrize winning work, watch as he explains catalysis. pic.twitter.com/TuL4N1fDQl

— Princeton University (@Princeton) October 6, 2021