Hola, nostalgia: Todo lo que tienes que saber del nuevo ‘Pokémon Snap’ para Nintendo Switch

Ahora sí nos regresaron (y gacho) a una época de pura nostalgia. A esos años mozos de días sin preocupaciones. Sentados a escasos metros de la tele, con el plato de cerealito en una mano y con el control del Nintendo 64 en la otra. Este miércoles, se anunció que una nueva entrega de Pokémon Snap ya está preparándose para salir en la más reciente generación de consolas, el Nintendo Switch.

¿Qué tan emocionados estamos? Pues calcúlenle que van más de 20 años de anticipación para esta esperada secuela, pues el original se estrenó en junio de 1999.

Por si no lo recuerdan o no se clavaron con la clásica versión del Nintendo 64, este extraño juego no es de peleas, ni de aventura… sino de recorrer el mundo Pokémon montado en un carrito, como si fuera un safari. Ahí, ocupábamos el lugar de Todd (un fotógrafo amateur que aparecía en el anime), en su misión por capturar, con su lente, a nuestros personajes favoritos de toda la serie.

El Pokémon Snap original fue un exitazo a inicios de siglo, tanto que fue relanzado de manera digital para el Wii en el 2007.

Lo mejor del anuncio de este viernes es que no se trata de un refrito del juego original, sino de una nueva aventura, con nuevos Pokémon, nuevos escenarios y una revitalización de las gráficas clásicas aprovechando las ventajas del Nintendo Switch.

¿Y cómo va a ser el nuevo Pokémon Snap?

El nombre oficial s un extraño enigma. El anuncio de este miércoles, confirmado en una conferencia virtual de la compañía, solamente hace referencia a un Nuevo Pokémon Snap, que bien podría ser el título con el que el juego llegue a las consolas. (New Pokémon Snap es, literalmente, el nombre con el que se trabaja actualmente).

Sin embargo, aunque no sabemos cómo se va a llamar, ya tenemos las primeras imágenes del juego.

En el primer tráiler vemos algunas caras conocidas de la primera generación de Pokémon como Lapras, Blastoise y Pikachu acompañados de personajes más recientes como Bouffalant, Bidoof o un gigantesco Wailord.

¿Lo más llamativo? Al parecer son los nuevos escenarios que incluyen junglas, desiertos y un basto océano.

En sus promocionales, el juego también promete que vamos a poder descubrir expresiones y comportamientos únicos de los Pokémon que nos encontremos en el camino. Tal vez se refieran a interacciones similares a las manzanas, la flauta o las bombas de olor que veíamos en la versión original del Nintendo 64. Ver en YouTube La fecha de salida todavía no está confirmada, pero todo indica que podremos tener este nuevo Pokémon Snap en 2021 para el Nintendo Switch.

Eso sí, la producción de videojuegos (como millones de industrias) se la ha visto complicada por la emergencia internacional por el coronavirus así que no sabemos qué tan apresurados anden con los tiempos de entrega. Mientras esperamos, nos dejaron a un grupo de tiernas Bellossom recordándonos que ya están construyendo esta nueva aventura.