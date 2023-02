“Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido, vivió su vida…”, escribió el astrónomo Carl Sagan en su libro “Pale Blue Dot. A vision of the human future in space“, que se publicó en 1994.

¿A qué se refiere? El científico y escritor habla de una fotografía de nuestro planeta que fue tomada por la sonda espacial Voyager 1 el 14 de febrero de 1990, hace 33 años.

Y vaya fotografía…

Foto: NASA

Un pálido punto azul

El 14 de febrero de 1990, hace 33 años, la sonda espacial Voyager 1, de la NASA, tomó una fotografía de la Tierra a una distancia de 6 mil millones de kilómetros del Sol.

En esos años la sonda estaba saliendo del Sistema Solar a toda velocidad y viajaba más allá de Neptuno, a miles de millones de kilómetros de la estrella que nos da calor. Y como ya estaba muy lejos, los directores de la misión le ordenaron a la nave mirar hacia atrás, apuntar a casa, y tomar una fotografía por última vez.

La Voyager 1 tomó una serie de 60 fotografías que se usaron para crear el primer “retrato familiar” del Sistema Solar.

En la fotografía se observa el espacio, inmenso y oscuro, y nuestro planeta se observa apenas como un punto azul, un pálido punto azul de aproximadamente un pixel de tamaño.

Foto: NASA

Carl Sagan trabajó como científico visitante en el Jet Propulsión Laboratory (JPL) de la NASA por lo que ayudo a diseñar y administrar las misiones Voyager 1 y Voyager 2, dos sondas espaciales que hace varios años salieron del Sistema Solar y siguen funcionando rumbo a la inmensidad.

Él fue miembro del equipo de imágenes de la Voyager y, en conjunto, desarrolló la idea de tomarle una foto a la Tierra desde tan lejos. La NASA explica que querían que la humanidad viera la vulnerabilidad de la Tierra y que el mundo, que llamamos nuestro, es solo un pequeño punto en el espacio.

Después de pasar Neptuno, la sonda espacial tomó fotos de Urano, Saturno, Marte, el Sol, Júpiter y Venus. Las cámaras de la sonda enfocaron los lentes a la Tierra tomando las fotos a las 04:48 horas del 14 de febrero de 1990.

Foto: NASA

34 minutos después apagó sus cámaras para siempre. En agosto de 2012 la Voyager entró en el espacio interestelar y ahora es el objeto hecho por el hombre que ha llegado más lejos en la historia.

“Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad —en toda esta vastedad—, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Quizás no hay mejor demostración de la soberbia humana que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y apreciar el pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido“, escribió Sagan a propósito de la foto.