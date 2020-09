Fecha, precios y nuevos videojuegos: Esto es todo lo que debes saber sobre el PlayStation 5

Puede que en estos momentos estemos pasando por una situación muy compleja, pero el mundo de los videojuegos no ha descansado a pesar de la pandemia. En los últimos meses un montón de compañías nos han revelado los proyectos en los que han estado trabajando y que emocionan a más no poder a los gamers, pero sin duda lo que esperan la gran mayoría de ellos es conocer más información sobre el esperado PlayStation 5.

Fue a principios de junio cuando Sony armó un evento virtual para mostrarnos algunos de los títulos que llegarán en el futuro, por supuesto, causando mucha expectativa, aunque nos quedamos con ganas de ver más. Pero lo mejor estaba por venir porque al más puro estilo de Apple (en los años de Steve Jobs), se guardaron una sorpresa para el final pues pudimos echarle un vistazo a la quinta generación de esta consola.

Por fin tenemos más detalles del PlayStation 5

Desde entonces, pocos son los detalles que sabemos sobre el PlayStation 5, más allá de la información técnica que presentaron a inicios de 2020 –como las características que tendrá la consola junto al hardware– y el famoso control DualSense con el que podremos pasar horas de sana diversión, gracias a que el mando sufrió un rediseño e incorpora herramientas como sensibilidad háptica, así como bocinas y hasta un micrófono.

Pero afortunadamente la empresa japonesa anunció un nuevo evento para este 16 de septiembre y mientras nos echábamos un pozolito, tuvimos chance de conocer los pormenores de este santo grial gamer. Para empezar, recapitularon algunos de los juegos que habían anunciado hace un par de meses y así como le hicieron en aquel momento, entraron con todo con los títulos para esta consola.

Spider-Man: Miles Morales y Final Fantasy XVI abrieron el evento

No se guardaron nada desde el inicio, pues vimos un nuevo épico vistazo del tan esperado Final Fantasy XVI, el cual visualmente luce brutal y que continuará con el enorme legado que dejaron los títulos anteriores. No comentaron casi nada sobre la trama que seguirá este videojuego, pero juzgando las entregas pasadas podemos esperar muchas aventuras, peleas y magia. Sin duda, desde este momento se volaron la barda.

Más tarde, los desarrolladores nos mostraron un adelanto de Spider-Man: Miles Morales, el cual se centrará años después de los acontecimientos del primer juego de esta franquicia y llegará en Navidad de 2020. . Por si esto no fuera suficiente, también revelaron un espectacular gameplay donde pudimos observar a detalles al amigable vecino de todos luchar contra varios enemigos y hasta rescatando a personas en un puente como en sus mejores cómics.

El mundo mágico de Harry Potter llega al PlayStation 5

Pero poco a poco fueron soltando las sorpresas exclusivas para el PlayStation 5, y entre ellas tenemos un nuevo videojuego llamado Hogwarts Legacy, que como su nombre indica nos adentrará en el mágico mundo creado por J.K. Rowling. En él tendremos que asistir a la escuela de magia y hechicería más famosa, luchar contra los mortífagos y descubrir criaturas mágicas. Básicamente es como si nosotros nos convirtiéramos en Harry Potter.

Para todos los que estaban esperando este título, nos mostraron un breve gameplay de la campaña de Call Of Duty BlackOps 2 Cold War, donde evidentemente tendremos que luchar en medio del periodo de la Guerra Fría. Y como para no dejarnos con el antojo de un nuevo avance, también pudimos checar un poquito más de Resident Evil Village, el cual viene para sacarnos un montón de sustos como cuando lo jugábamos a inicios de los 2000.

Casi en la recta final, Capcom anunció una reedición de Devil May Cry 5, Five Night At Freddy’s Security Breach también estará en la consola, Fortnite llegará con una nueva entrega a PlayStation y hasta tendremos un remake de Demon’ Souls. Y aunque con todo esto ya estábamos más que emocionados, lo mejor estaba por venir.

Ahora sí, ¿cuánto costará el PlayStation 5 y cuándo saldrá?

Justo para terminar, anunciaron PlayStation Plus Collection, un nuevo servicio que estará disponible para la nueva consola, la cual tendrá algunos títulos queridos por los gamers como God of War, The Last Of Us, Batman Arkham Knight Fallout 4 y muchos más. Pero después de eso vino lo que todos estábamos esperando, el precio de esta consola y sobre todo, la fecha oficial de lanzamiento.

El PlayStation 5 tendrá un precio de salida de 500 dólares, que al tipo de cambio actual costaría unos 10, 479 pesitos mexicanos. Por otro lado, la versión digital del PlayStation 5 saldrá en 400 dólares, algo así como 8, 380 morlacos nacionales. Y sí, sabemos que en estos momentos sus carteras deben estar sufriendo, pero lo mejor de todo es que México será uno de los primeros países en tener esta consola porque llegará a nuestro país el próximo 12 de noviembre.