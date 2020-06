‘Pokémon Unite’: el nuevo juego de la franquicia para Nintendo Switch y teléfonos móviles

Nunca nos cansaremos de tener noticias nuevas sobre los videojuegos de Pokémon, pues aunque muchos recuerdan el anime con mucho cariño, el legado de esta franquicia nació y se mantiene hasta nuestros días gracias a los juegos. Hace apenas unos días, Nintendo anunció que estrenaría la segunda parte de uno de los títulos más nostálgicos de Pikachu y compañía, pero eso no es todo lo que traen para nosotros este año.

A través de una conferencia virtual, la empresa japonesa anunció que lanzarían un videojuego aún más interesante llamado Pokémon Unite, el cual han trabajado de la mano con la empresa Timi Studio y que presenta una nueva forma de jugar que seguramente enganchará a más de uno, pues se trata de una battle arena de estrategia en tiempo real con combates cooperativos 5 contra 5 bajo el sistema MOBA (por sus siglas en inglés Multiplayer Online Battle Arena).

Si te quedaste con cara de what?! con la palabra MOBA, no te preocupes, que acá te contamos todo lo que debes saber al respecto. Este sistema lo utilizan juegos como League of Legends, podrás controlar un solo personaje mientras combates en equipo con tus mejores amigos y tratando de ganarle a todos los que se te pongan enfrente. El objetivo –además de hacerte con la victoria– será ganar puntos que más tarde te servirán para incrementar las habilidades de tus Pokémon.

Dentro del juego (el cual será gratuito) existirá uno de los modelos de negocio más utilizados por las compañías desarrolladoras, el free to play, es decir, que cualquiera podrás comprar este título, y para avanzar considerablemente de él estarán disponibles las llamadas microtransacciones, con las cuales podrás comprar kits y artículos para que seas el mejor entrenador Pokémon.

Por si no fuera suficiente contar con una nueva jugabilidad, donde deberás capturar a diferentes Pokémon salvajes y llevarlos a combatir por distintas zonas del mapa para conseguir más puntos, tendrás chance de jugarlo en Nintendo Switch y en teléfonos móviles, pues el título estará disponible para dispositivos iOS y Android. Así que nadie se quedará fuera de este gran juego.

Hasta ahora no se sabe la fecha exacta de lanzamiento de Pokemon Unite, pero se espera que llegue a nuestros teléfonos y por supuesto, al Nintendo Switch en lo que resta del año. Pero mientras tanto, checa por acá el tráiler con el que anunciaron la llega de este espectacular juego.