Probamos la nueva iMac 5k y es la computadora que llegó a salvar el home office

Probamos la nueva iMac 5k de 27 pulgadas de Apple y si estás pensando en renovar tu computadora en los próximos meses, esta tiene todo para convertirse en tu mejor opción.

Un día, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, cuatro meses, seis meses ¡y el confinamiento no termina! Honestamente, creo que a estas alturas habríamos de resignarnos a que el resto del 2020 y seguramente el primer semestre del 2021 seguirá igual. Por si fuera poco, estoy seguro que no soy el único que vive sepultado por las montañas de correos, pendientes y brincando de una videoconferencia a otra.

Sí, nadie estaba preparado para todo esto, menos para trabajar sin parar en casa con lo que ello significa: espacios reducidos, sillas incómodas, conexiones inestables de internet, audífonos todo el tiempo, etcétera, pero si hay algo en lo que pocas veces reparamos, es en la necesidad de contar con una buena computadora que no solo te permita trabajar, sino que también te permita ejecutar varias aplicaciones de forma simultánea en la misma pantalla (¿alguien dijo contestar mails mientras estás en el Zoom eterno de cada día?) y por supuesto, tener una mejor postura corporal.

Sé que esto último puede parecer un tema menor y es aquí donde quiero compartir que mi última computadora de escritorio, fue una iMac G3 que compré con mis ahorros en 1998. Después de eso, brinqué a las portátiles, la iBook, luego una Powerbook, MacBook, etc. Desde hace 20 años no trabajaba en una computadora de escritorio, y honestamente no había visto la necesidad de tener una, si con las portátiles puedes hacer lo que necesitas hacer, desde cualquier lugar.

Sin embargo, cuando comenzó la cuarentena, comencé a tener dolores de hombros, espalda, cuello, etc. Pensaba que era el estrés, luego la silla, la mesa donde trabajo, etc. hasta que me di cuenta que en realidad el dolor era provocado por mi postura al trabajar tantas horas frente a una portátil, cuyo tamaño es menor y cuya pantalla está colocada a ras de escritorio, por lo que gran parte de mi día, veía hacia abajo. ¿Les suena conocido?

Lo siguiente que supe, fue que Apple presentó la nueva iMac 5k de 27 pulgadas, una computadora que hay que decirlo ¡es un avión! Cuenta con procesadores Intel de décima generación y una pantalla como nunca has visto en un ordenador de esas características: resolución 5k, pantalla retina con nano textura (lo cual quiere decir que el cristal de la pantalla ha sido procesado para disminuir considerablemente los reflejos) y por si fuera poco, una cámara frontal con resolución 1080p para todas esas videoconferencias.

iMac 5K: Diseño, rendimiento y pantalla

El diseño de la iMac 5k es el mismo de las iMacs que conocemos desde hace varios años, una elegante base de aluminio sobre la que se sostiene una delgada pantalla con un panel trasero curvo que es donde sucede toda la magia, partiendo con los procesadores Intel de seis y ocho núcleos de última generación, que mejora considerablemente el rendimiento de la máquina para potencializar cualquier proyecto que tengas en mente e incluso mucho más, pues la versión de 27 pulgadas ofrece un procesador de diez núcleos con velocidades Turbo Boost que según comparativas de Apple, ofrece hasta un 65% de mayor rendimiento en Logic Pro X y hasta un 40% más de rendimiento en Final Cut Pro X.

A nivel gráfico, la iMac 5K de 27 pulgadas, ofrece (como su nombre nos dice) una pantalla retina 5K con 500 nits de brillo y una hermosa resolución de 5120 x 2880, lo cuál te hace ver colores que no logras ver en otras pantallas, lo cuál es de mucha utilidad para aquellos profesionales de las artes creativas que dedican parte de su jornada a la corrección de color y uniformar tonalidades.

En este sentido hay que decir que la iMac 5k cuenta con tarjetas gráficas Radeon Pro 5000 lo que significa una mejora en la capacidad de procesamiento gráfico para la edición de videos, fotos, o juegos.

En cuanto a capacidad, la iMac 5k de 27 pulgadas se despide de los Fusion Drive para ofrecernos una memoria SSD que va desde los 256GB hasta los 8TB, en tanto que la memoria RAM cuenta con cuatro ranuras de memoria que soportan hasta 128 GB DDR4 de RAM. Todo esto, respaldado y cifrado por el chip de seguridad Apple T2, lo cual evitará muchos dolores de cabeza.

Cámaras y sonido

Ya lo había mencionado antes, pero en una era en la que gran parte de nuestras reuniones de trabajo ocurren a través de videoconferencias, las mejoras en la cámara frontal de la iMac 5k son de agradecerse, con una resolución de 1080p y ofreciendo también un mapeo de tonos y control de exposición en la detección facial, lo que mejora la experiencia de tus videos, al mismo tiempo en el que incorpora hasta tres micrófonos, lo que les permite ofrecer una calidad de estudio en cuanto a la calidad de videollamadas, grabaciones, notas de voz, etc.

Tal vez el punto más débil de la iMac 5K reside en su teclado y mouse. Ambos son inalámbricos y ergonómicos, sin embargo hay que conectarlos para recargar la batería de vez en cuando, algo que no es tan molesto si lo haces con tiempo, pero que al final del día es un trámite.

En fin, la iMac 5K de 27 pulgadas de Apple me ha devuelto el amor por las computadoras de escritorio, no solo por la potencia y rendimiento, sino también por las posibilidades que ofrece. Puntualmente, fue en esta iMac en la que comencé a grabar y producir mi nuevo Podcast Tutti Frutti, pero también, el gran tamaño de su pantalla permite organizarla para que puedas organizar varias aplicaciones de forma simultánea, tener una mejor postura corporal (el tamaño de la pantalla te obliga a recargarte en tu silla si o si) y por si fuera poco, experimentar la satisfacción de apagarla cada noche, sin tener la tentación de llevártela a tu cuarto y abrirla de nueva cuenta a media noche.