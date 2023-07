Por qué necesitas saberlo Si han escuchado la conversación de las redes sociales, la filosofía del Fediverso se aparece como una promesa que puede desaparecer a las apps dominantes —o aburridas— de hoy en día.

El panorama de nuestra vida digital se está poniendo cada vez más enredado. Entre el tedio de las aplicaciones tradicionales o lo manchadas que son las grandes empresas con nuestros datos personales, una nueva filosofía promete cambiar para siempre la manera en que nos acercamos a las redes sociales. Se llama Fediverso.

Esta filosofía plantea una forma en que las redes sociales dejen de ser centralizadas. Un vida en internet libre de anuncios, experiencias no deseadas y por supuesto, sin magnates robándote tus datos.

Logo de Fedi.Tips, una página para entrarle al Fediverso

Pero, ¿qué es el Fediverso? ¿Cómo changos funciona? ¿Cómo se ve o cómo puedes entrar? Acá te lo contamos en nuestra siempre confiable Guía Rápida para entenderle al Fediverso.

¿Qué es el Fediverso?

El concepto de Fediverso —aunque está medio gacho el nombre— se pensó como un pormanteau de las palabras Federación y Universo. Por lo tanto, al menos por el nombre, es un universo de redes sociales federadas. Fediverso.

Es una filosofía de internet que intenta competir contra las redes sociales centralizadas.

Pero, ¿eso cómo changos funciona? ¿De qué trata? Pues para entenderle al moderno Fediverso, irónicamente, lo más sencillo es pensar en viejas tecnologías. Un ejemplo común para cacharle a esta filosofía se nos aparece en los correos electrónicos. Ahí les va:

Si Panchito tiene un correo electrónico de Gmail, puede fácilmente escribirle a Juanito que tiene un correo electrónico en Hotmail. Ambos pueden abrir una cadena de mails con Lupita que tiene su cuenta en Outlook. Los tres pueden escribirse correos, cada uno desde su propia trinchera, sin que exista ninguna barrera digital centralizada que se los impida.

Foto: Memazo

Otro ejemplo común para cacharle al Fediverso —pensando en tecnologías de antaño, pues— es el de las llamadas telefónicas.

Si ustedes me marcan por teléfono, la llamada va a entrar sin ningún problema. No tenemos que tener el mismo proveedor de servicio, ¿saben? No importa si uno de nosotros es Telcel y el otro es AT&T, nuestra llamada funcionará como si estuviéramos conectados a la misma red.

Esa es la idea del Fediverso que tanto se ha estado popularizando. Las redes sociales federadas contra una red social centralizada.

¿Cómo se ve una red social centralizada? Sencillo: si quieres escribirle a alguien en Twitter, tienes que entrar a Twitter. Si quieres saludar a alguien de Facebook, tienes que entrar a Facebook. Si quieres contactar con alguien en Instagram… ya saben: tienen que entrar a Instagram.

Obviamente, estos problemas de las redes sociales centralizadas no solo se hacen presentes en la “molestia” de abrir la app correcta. También, más a profundidad, se reflejan en la protección de datos, en la ética de las compañías que son dueñas del contenido o en los anuncios que nos presentan.

Qué es el Fediverso… en una sola línea

Entonces, después de tanto choro, ¿qué es el Fediverso? ¿Cómo se ve?

Logo del Fediverso

El Fediverso es un grupo de cientos de redes sociales independientes que se conectan entre ellas sin ninguna barrera. “Esto significa que los millones de usuarios pueden interactuar en estos servidores como si estuvieran en la misma red social”, explica Fedi.tips, un sitio especializado en la federalización de internet.

Ahora, a lo práctico: cómo se ve el Fediverso

Acá es donde la situación se pone interesante. ¿Cómo entras al Fediverso? ¿Cómo se ve el Fediverso? ¿Qué redes sociales existen dentro del Fediverso?

En el Fediverso hay cientos de redes sociales diferentes pero algunas tienen rostros bastante parecidos. La más conocida de todas es Mastodon, una versión de microblogging que tiene facilidades para mantener centrada la conversación en los temas que te interesan. Acá te contamos más acerca de esta app.

Otra de las famosas es BlueSky Social que se construyó en las entrañas del antiguo Twitter con la intención de aprovechar la comunicación entre las redes sociales federadas.

Foto: BlueSky // blueskyweb.xyz

También existe una app que se llama PeerTube que es una versión federada de YouTube. Se ha popularizado OwnCast, una plataforma de transmisiones en vivo, como Twitch. También existe PixelFed, de fotografías, similar a Instagram. O WriteFreely que es una versión más sencilla de Medium. Aquí puedes encontrar una lista de redes sociales federadas para darte una empapada de las más conocidas.

Pero antes de seguirle a la lista, el mentado chiste de las redes sociales en el Fediverso es que se conecten todas entre sí. Sin barreras.

Eso quiere decir que si tu mejor amiga sube una foto a PixelFed, tú le puedes dar like desde Mastodon. Si subes un video en PeerTube, tu compadre en BlueSky lo va a poder disfrutar. Sin necesidad de salirte de la app que estás usando, sin necesidad de tener 500 redes sociales diferentes con tus datos regados por todo internet.

¿Cómo se ve el Fediverso? Aunque cada aplicación tiene sus formas, una manera sencilla es la Cronología Federada de Mastodon. Aquí podemos encontrar —desde una sola app— todas las publicaciones de nuestros amigos y conocidos en el universo federado. Es el recuadro amarillo.

Cronología Federada de Mastodon en el Fediverso

¿Otros detalles curiosos? Muchas de las apps en el Fediverso son gratis y aprovechando, no tienen anuncios.

Claro, no todo es miel sobre hojuelas. En el Fediverso también hay muchos problemas o cosas que complican la experiencia. Por ejemplo, la gran mayoría de las apps son rudimentarias —por no decir feas— , así que no se manejan tan fácilmente.

Otras, en su intención de aprovechar la privacidad o las cualidades tecnológicas, son demasiado técnicas para iniciar. Si no le sabes muy chido, corres riesgos de bajar más virus que cuando descargabas canciones de LimeWire, pues. Ándate con cuidado en el Fediverso: no des click en todos lados.

Finalmente, otra de las cosas gachas es que el Fediverso está vacío. O sea, no literalmente, pero como la porra del Necaxa.

Foto: Mastodon

De acuerdo con estadísticas recientes, hay apenas un millón de usuarios activos en Mastodon; por lo que las conversaciones todavía no son tan masivas como otros lugares de nuestra vida digital. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le entrarían?