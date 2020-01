Queridos Reyes Magos: Estos videojuegos contemplan la actividad física

No hay mayor cosa que desespere más a los padres, que ver a sus hijos ‘aplastadoootes’, viendo pasar su vida ejercitando los pulgares sobre el control remoto. Mientras que por su parte, la Secretaría de Salud, ha relacionado la afición de los videojuegos con sobre peso y obesidad, pero si aún no has hecho tu carta a los Reyes Magos, ¡prepárate! Estos videjuegos contemplan la actividad física, por lo que no habrá pretexto para que no te los traigan, divirtiéndote, desarrollando nuevas habilidades, al mismo tiempo que haces ejercicio, no habrá quien te pare.

Afortunadamente, la tecnología de escaneo en 3D, laser o sense y el sistema de reconocimiento facial, han evolucionado tanto que podemos dejar de pensar como en la era del arcade y comenzar a jugar como un verdadero personaje. Aléjate de la silla, el sillón y abre cancha, que con estos videojuegos no podrás dejar de moverte, jugar parado, te da una perspectiva totalmente diferente.

Aunque es importante recalcar que el debate de que si los videojuegos que contemplan la actividad física puede sustituir al ejercicio recomendado, sigue estando presente aún dentro de la comunidad científica. Un estudio publicado en 2018, señala que prácticas como simular los movimientos de tenis, esquí, remo o bailar, pueden ser efectivas para ello, sin embargo no todos están de acuerdo con esta teoría. Tomando en cuenta que el objetivo de estos videojuegos es promover la interacción, la habilidad motora y apoyo social, estos son algunos de ellos:

Mario Kart

Todo un clásico favorito de chicos y grandes. Competir con las diferentes pistas, probar la velocidad de los automóviles y experimentar los ‘poderes’ de cada uno de los personajes de la franquicia, se vuelve aún más divertido en modo ‘giroscopio’, si bien no te moverás como lombriz, te servirá para ir calentando.

Mover los brazos junto con los controles como si fuera el volante de un monoplaza real, mientras giras el tronco en cada curva y ya si te quieres descontrolar, puedes desplazarte por toda la sala, a la vez que imitas los circuitos. Ojo, en muchas de las consolas de modelos recientes el volante y muchos de los accesorios, ya no son necesarios.

Just Dance 2020

Hablando de videojuegos que contemplan la actividad física, desde hace 11 años, Ubisof nos ha mantenido en la pista de baile, pero con su más reciente evolución con el modo espejo, no hay pretexto para quedarse sentado, apto para ambos géneros de todas las edades. Lo mejor es que imitar la coreografía o lo más semejante posible te puede ayudar a quemar hasta 230 calorías en 30 minutos.

Pokémon Go

A cuatro años de su creación aún no hemos podido descubrir si entra en forma como un videojuego, o si bien es un conato de red social, pero a pesar de que el furor ha pasado, de acuerdo con cifras de Statista, lo que comenzó en 2016 con 27 millones de usuarios, se espera en a lo largo del 2020 alcance los 67 millones de cazadores de Pokémones. Si de videojuegos que contemplan la actividad física se trata, buscar por los parques, avenidas y lugares más recónditos, te mantendrá en movimiento. Aunque la regla principal para los menores de edad, es ir siempre, siempre acompañado por un adulto.

Ring Fit Adventure

El recién llegado a la familia Nintendo, es todo lo que podrías esperar de un videojuego de aventura. Extremadamente divertido, con un entorno gráfico que juega con la perspectiva y profundidad que supera por mucho la tercera dimensión y por supuesto, te mantendrá activo hasta sudar…sin embargo, aún no llega a la perfección, pues a diferencia de otros videojuegos, tanto el joystick como los dos Joy-Cons son accesorios que aún se venden por separado.

Michael Jackson: The Experience

En lo personal, mi favorito por todo lo que representa. Las coreografías del ‘Rey del Pop’ parecían imposibles de ejecutar, si no fuera por Ubisoft. Hacer el ‘moonwalker’ nunca había sido tan fácil, además, este no es solo uno de los videojuegos que contemplan la actividad física, será imposible mantenerte estático, y de paso, te sirve para ser la sensación en las fiestas. Lo mejor, es la variedad de consolas en las que se puede jugar en solitario o modo multijugador.