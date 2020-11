Rainbow Six: Entrevista con los finalistas del campeonato mexicano

En México los e-sports tuvieron un arranque complicado donde las tranzas de muchas personas afectaron a la comunidad y a los competidores, sin embargo, eso parece que empieza a cambiar de la mano de una nueva generación que sabe que lo primero es hacer algo bien por y para la comunidad. Uno de los ejemplos más claros que hay al respecto es lo que ocurre con Rainbow Six Latam quienes de la mano de Ubisoft Latam han logrado hacer eventos importantísimos y de clase mundial.

Considerando eso y que La Final del Campeonato Mexicano de Rainbow Six ocurre el día de hoy 28 de noviembre, nos pusimos a platicar un poco con algunos pro-players, managers y creadores de contenido de dos de los equipos más fuertes dentro de R6. Y sí, claro que aquí mismo dentro de esta nota, encontrarán un LIVE para ver todo lo que ocurra durante la final completamente en vivo y gratis porque pues, 2020.

A continuación lo que pudimos platicar en nuestra breve pero interesante conversación con Toski (Capitán de Estral E-Sports), Vector (Capitán Timbers E-Sports) y Álvaro Irurita (E-Sports Manager de Ubisoft Latam habla hispana).

PUSH THE BUTTON: A nivel personal, ¿cómo vivieron la transición de pasar de jugar en sus casas a jugar profesionalmente? ¿Qué les afectó?

Toski: Para mi no fue tan difícil, esto era un hobby para mi. Me gustaba ganar. Este año se profesionalizó todo y tomé la decisión de dejar todo atrás y enfocarme totalmente en este mundo, es difícil. Estoy en la Gaming House y no puedo ver a mi familia por el tema del covid, son sacrificios que debes hacer, sacrificar parte de tu vida y los apasionados estamos aquí.

Vector: Yo me considero una persona independiente, el hecho de venir a jugar con compañeros en la vida real me emociona, puedo experimentar lo que es tener un compañero a mi lado y hablar con él. Son cosas muy positivas del cambio, aquí no sólo somos compañeros de equipo, somos amigos. Todos estamos al pendiente de todos. Yo no vine con la mentalidad de divertirme, vine a trabajar.

PTB: No sólo jugadores muy talentosos se han unido, desgraciadamente también hay muchísimas personas involucradas que sólo buscan un beneficio propio a veces a base de mentiras, tranzas y hasta ilegalidades, ¿cómo ha avanzado en este ámbito la industria de los e-sports y cómo están asegurándose que no se repita esto en el futuro?

Vector: A mi me dio mucha confianza que era Ubisoft, hay algunas cosas en las que no ponen mucha atención, pero en general sí lo hacen y escuchan a los jugadores. Fue un voto de confianza. Confié en Ubisoft y en Timbers, no hay muchas opciones en el mundo de e-sports pero hasta este momento ha sido grato.

PTB: El deporte en México siempre ha vivido con una sombra de corrupción, ¿es necesaria una regulación gubernamental a esta nueva rama del deporte? Sobre todo considerando las implicaciones nacionales e internacionales que hay y que se proyectan a futuro.

Álvaro Irurita: Es bien complicado. Esto es un videojuego y un deporte tradicional es de dominio público. La regulación que debe de haber ahí es una cuestión de contratos, que se pueda atender a los jugadores, que sea como un empleo formal. Por ejemplo Toski y Vector están dejando atrás lo que podría ser desarrollar otra carrera profesional en otro ámbito por estar aquí y poder darles el seguro y futuro que podrían tener en otro ámbito es importante. Estral y Timbers están muy bien en ese ámbito y se preocupan por sus jugadores. La regulación que debería existir debería ser para apoyar.

Que se hagan eventos internacionales en México, una cuestión de turismo es lo que podría ayudarnos por parte del gobierno.