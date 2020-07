Según la ciencia, puedes comer hasta 84 hot dogs en 10 minutos

No te hagas de la boca chica. Si eres de los que se limita comiendo dos o tres perros calientes para no romper con las reglas de etiqueta, tranquilo, en tu próxima cita podrás comer como anaconda, pues un reciente estudio realizado por el fisiólogo y fisioterapeuta James Smoliga, de la Universidad de Carolina del Norte, reveló que el ser humano es capaz de devorar hasta 84 hot dogs en 10 minutos, sin morir en el intento.

No, no es una exageración, Smoliga creó un modelo estadístico basado en las cifras de consumo de los últimos 40 años, la plasticidad estomacal del ser humano, así como en ratio de consumo activo, para descubrir la cantidad máxima de ingesta de hot dogs en un periodo limitado de tiempo, sin que esto significara poner en grave riesgo la salud. El delicioso resultado, poco más de ocho decenas de hot dogs de un peso aproximado de 200 gramos.

Por supuesto, el fisioterapeuta se apresuró a puntualizar que comer perritos calientes como si no hubiera un mañana no es precisamente una actividad saludable. El estómago puede sufrir una severa distensión para acomodar un festín especialmente abundante, además de que no tomó en cuenta otros factores como padecimientos cardiacos, de colesterol o peor aún, de estreñimiento.

Salen 84 hot dogs con todo

Por más ilógico que parezca, comer 84 hot dogs en 10 minutos puede estar bien, sin embargo, incrementar la cantidad, alterar el peso o incluso añadir más condimentos que los de costumbre, puede tener efectos devastadores, es probable que el estómago simplemente explote o en el peor de los casos, quizá sea la última vez que veas a tu acompañante, aunque el estudio de Smoliga prueba que el organismo humano es sorprendentemente elástico y capaz de adaptarse a situaciones extremas.

Aun así, hasta la fecha no hay nadie capaz de comer tantos hot dogs en tan poco tiempo. El estudio publicado en la revista de rigor científico ‘Biology Alert’ y recuperado por Forbes, retoma el récord ostentado por Joey Chesnut, quien fue capaz de comer 75 perros calientes de un solo sentón. Su marca, quedó registrada en el Salón de la Fama del Concurso de comer más Hot dogs en Estados Unidos.

Ahora que si tienes 84 hot dogs para ti solito, no seas gacho, comparte con todos los sopicuates, tal como la historia del abuelito que pudo vender todos sus hot dogs, gracias al apoyo de redes sociales. Checa la historia en este link.