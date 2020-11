Para el Buen Fin: El Playstation 5 solo se podrá comprar en línea el día de su lanzamiento

Tendrás que esperar un poquito más para tener el Playstation 5. No te preocupes, la fecha de lanzamiento NO se retrasó ni nada por el estilo. Puedes estar tranquilo en ese aspecto. Lo que sí es una realidad es que no tendrás la consola en tus manos precisamente el día de su salida al mercado.

El problema de la pandemia sigue afectando con fuerza a diversas industrias y la de los videojuegos no ha sido la excepción. Y como la seguridad de los compradores es más importante que otra cosa, Sony acaba de anunciar que las ventas físicas de la PS5 no se llevarán a cabo como de costumbre; todo será en línea.

Playstation 5 solo para ordenar en línea

A mediados del mes de junio, Sony reveló varios aspectos sobre el Playstation 5 que entusiasmaron a los gamers de hueso colorado. En aquel momento, pudimos conocer los primeros títulos para la consola así como el diseño de esta última. Y bueno, la pre-venta se abrió para el público.

Eso sí, con todo y la pre-venta, seguro algunos más decidieron esperar para comprar el PS5 durante el Buen Fin pues la consola saldrá a la venta este 12 de noviembre. Sin embargo, la cosa se ha modificado un poco y deberás tomarlo en cuenta para los siguientes días.

La desarrolladora con sede en Japón anunció el día de hoy que la compra del PS5 no se hará en tiendas físicas el día de su lanzamiento. A través de un comunicado, la empresa indicó que no habrá unidades de la consola en ninguna sucursal de distribución para evitar aglomeraciones y posibles contagios por coronavirus.

“Te pedimos que no acampes ni formes fila en la tienda de un distribuidor local en el día del lanzamiento con la esperanza de encontrar una consola PS5 a la venta. Cuídate, quédate en casa y realiza tu compra por internet”, se lee en el blog oficial de Playstation.

¿Y los que ya lo apartaron desde hace rato?

Todos aquellos que recurrieron a la pre-venta y ya tienen reservado su consola desde hace tiempo bajo la opción de ‘recoger el producto en tienda’, deberán hacerlo en el horario y fecha estipulados en el momento de su compra. Del mismo modo, Sony pide a estos compradores acudir a la sucursal donde hayan hecho el pedido con las medidas de seguridad y protocolos necesarios –cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, por supuesto-.

Te recordamos una vez más que el Playstation 5 saldrá a la venta en México y en la mayoría del mundo este próximo 12 de noviembre. Así que ya sabes cómo está la movida. No olvides seguir las medidas de seguridad en cuánto adquieras la consola en línea y disfrútala cuando ya la tengas en tus manos.