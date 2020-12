¡’Star Wars: Knights of the Old Republic II’ será lanzado para dispositivos móviles!

Cuando se trata de Star Wars, nunca tendremos suficiente. Y es que la franquicia no solo nos tiene capturados con sus legendarias películas o las series para televisión y streaming; sus videojuegos también son parte de la emoción que la saga intergaláctica nos provoca.

En el universo gamer, muchos recordamos la increíble historia que LucasArts y Obsidian Entertainment le dieron al mundo con las dos partes de Knights of the Old Republic con la primera llegando en 2003 y la segunda en 2004. Pues bien, después de unos añitos, esta última regresará para entretenernos en nuestros teléfonos celulares.

Recordando ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’

Parece que fue ayer cuando Star Wars: Knights of the Old Republic llegó a nuestras vidas. Era el año 2003, la primera consola de Xbox estaba en su mero auge y este videojuego era uno de los más solicitados, sobre todo por el fandom de la franquicia creada por George Lucas.

El éxito fue rotundo y los desarrolladores no tardaron en anunciar la secuela del juego con Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, que llegó en 2004. Ambientada cinco años después de la primera entrega de videojuego, la segunda parte nos coloca en el momento en que los Jedi están al borde de la extinción de la mano de los poderosos Lord Sith.

La Antigua República está por derrumbarse, la Orden Jedi yace en ruinas y la única esperanza es un misterioso caballero (que es el personaje jugable) quien debe, de alguna manera, reconectarse con La Fuerza para elegir el lado luminoso o el oscuro. Ahora, tú puedes tomar el camino que desees desde tu dispositivo móvil preferido.

‘Knights of the Old Republic II’ llega a dispositivos

Una nueva versión de Knights of the Old Republic II acaba de ser anunciada para que la puedas descargar tanto en tu iPhone o iPad como en los smartphones de Android. Con un tráiler nostálgico e increíble, la desarrolladora Aspyr Media reveló el lanzamiento que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en Play Store y Apple Store.

“Los fanáticos han estado pidiendo una versión móvil de Star Wars: Knights of the Old Republic II durante tanto tiempo, y estamos encantados de traerla finalmente”, dijo la vicepresidenta de publicaciones de Aspyr, Elizabeth Howard en un comunicado recogido por CNET.

La versión anunciada tendrá un costo el mismo costo para las plataformas de Android y las de Apple: 14.99 dólares, algo así como $290.00 pesos mexicanos aproximadamente. Sin embargo, para descargarlo de Play Store debes realizar un registro previo antes del lanzamiento mientras que en Apple Store ya lo puedes pre-ordenar.

“Estamos orgullosos de seguir trabajando con Lucasfilm para llevar títulos clásicos como Star Wars: Knights of the Old Republic II a las plataformas modernas”, remató Howard en el comunicado. Así que agenda el 18 de diciembre para descargar este legendario título, que además llegará el mismo día que el episodio 8 de la segunda temporada de The Mandalorian a Disney+. Checa el tráiler del juego a continuación.