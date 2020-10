¡Que se arme la pelea! ‘Minecraft’ se une a ‘Super Smash Bros Ultimate’

Los fanáticos de Super Smash Bros Ultimate tienen un motivo más para emocionarse. En junio pasado, tuvimos la oportunidad de conocer al primer personaje del Fighter Pass 2, el cual es Min Min de la franquicia ARMS. Ahora, la plataforma para Nintendo Swicth recibe a un nuevo peleador.

El día de ayer, a través de sus redes sociales, la desarrolladora japonesa nos tomó por sorpresa con el anuncio de que hoy -1 de octubre- se revelaría al segundo personaje descargable de seis que se liberarán próximamente. Por supuesto, ya sabemos de quien se trata y estamos tan emocionados como tú.

The next #SmashBrosUltimate DLC fighter will be revealed tomorrow at 7am PT! The video presentation will be roughly 3 minutes long, followed by a brief message from Director Masahiro Sakurai. Tune-in here tomorrow: https://t.co/7RL5x0EEVI pic.twitter.com/Fqmw03axMv

