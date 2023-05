El telescopio espacial Hubble de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ya lleva más de 30 años orbitando la Tierra.

Se trata de uno de los telescopios mas valiosos y con mayor vida de la NASA. Durante años ha transmitido impresionantes imágenes astronómicas a nuestro planeta.

Foto: Especial

El Hubble se encuentra explorando el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana ¿Te gustaría saber qué es lo que observó el día de tu cumpleaños?

Para celebrar el aniversario, la NASA puso a disposición del público una herramienta para que tras ingresar el mes y día de tu cumpleaños puedas ver una de las fotografías más impresionantes que el telescopio tomó.

Ojo, el sitio te mostrará una fotografía tomada por el Hubble justo en alguno de tus cumpleaños, sin embargo no significa que sea una imagen del día que naciste.

¿Cómo funciona?

Bueno para empezar tienes que entrar a la página “What Did Hubble See on Your Birthday?” picándole a la liga que aquí te dejamos o a través de cualquier buscador. El sitio te pedirá que ingreses el mes y el día en que naciste.

Foto: NASA

Por ejemplo, digamos que naciste el 16 de febrero. El telescopio Hubble capturó una imagen de las Galaxias Antenas el 16 de febrero de 2005.

Además la NASA te explica que se trata de dos galaxias espirales fusionadas que comenzaron su interacción hace solo unos cientos millones de años. En el transcurso de la fusión se formarán miles de millones de estrellas más.



Foto: NASA

¿Qué observó el Hubble en tu cumpleaños? Comparte la imagen que te toca y de paso usa el hashtag #Hubble30 para que todos lo veamos y celebremos el aniversario del telescopio.