Calienten motores: Aquí te decimos cómo ver la transmisión de The Game Awards 2020

Ya llegó, ya esta aquí. Hoy es el día en que se llevará a cabo la ceremonia edición 2020 de The Game Awards, con un formato totalmente inédito -ya sabes, por lo de la pandemia- que promete estar a la altura de las ediciones pasadas a pesar de la situación de contingencia actual.

El universo gamer se prepara con mucha expectativa y, desde luego, ya comienza a hacer sus predicciones sobre los ganadores. Para que no te quedes con las ganas de ver el evento, a continuación te presentaremos los horarios para verlo, dónde podrás sintonizarlo y algunos invitados que adornaran la gala de este día.

Los nominados del año

La edición de The Game Awards de este año tendrá varias increíbles categorías y muchos tremendos títulos que buscarán hacerse con la estatuilla. El gran favorito de la noche es The Last Of Us Part II, juego desarrollado por Naughty Dog que en esta ocasión competirá en nueve categorías distintas.

Y aunque esta noche se disputarán 30 premios, todo se resume en una sola: Juego del Año. Los contendientes para llevarse este premio en la ceremonia de hoy son el propio The Last Of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost Of Tsushima y Hades. POR ACÁ puedes checar a los demás nominados en las demás categorías.

Los invitados y las sorpresas

Aunque la gala de este día se llevará a cabo de manera virtual, eso no es impedimento para que veamos a grandes invitados. Algunas de las luminarias que están confirmadas para aparecer en The Game Awards este año son Brie Larson, Gal Galdot y Tom Holland. Estos últimos dos andarán de promoción -y tal vez presentando algún premio- pues vienen con las películas Wonder Woman 1984 y Uncharted bajo el brazo, respectivamente.

Pero eso no es todo. También tendremos al legendario director Christopher Nolan y a la estrella de Tenet, John David Washington, quienes podrían entregar alguna estatuilla. Y por si eso fuera poco, Eddie Vedder será el encargado de ponerle sazón musical al evento.

Prepárate, porque la tradición continúa y veremos la revelación de diferentes videojuegos y algunas actualizaciones. En ese sentido, una de las más esperadas será la del nuevo personaje que se integrará a Smash Bros Ultimate. ¿Quién será?

Dónde y cómo ver The Game Awards

The Game Awards (TGA), considerados la entrega de los Oscar de la industria de lo videojuegos, se alistan este año para una ceremonia totalmente virtual. Ante la crisis mundial por el coronavirus, el creador y productor del evento Geoff Keighley junto con su equipo decidieron abrir las puertas de la ceremonia al mundo a través del streaming con una transmisión mundial gratuita desde Hollywood con enlaces a Londres y Tokio.

Para poder sintonizar el evento, lo único que tienes que hacer es entrar a cualquiera de las redes de TGA. Las plataformas en las que estará disponible el livestream son YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Twitch y en directo desde el sitio web oficial. Aquí en México, la ceremonia comenzará a eso de las 5:15 PM, pero te recomendamos andar conectarte unos minutos antes. POR ACÁ puedes checar las transmisiones simultáneas en redes sociales.