En los dos primeros capítulos de The Last of Us de HBO, hemos tenido un par de secuencias de inicio que sin duda han sido de lo mejor de la serie. En cada una, a manera de prólogo, se habla del riesgo que supone la evolución del Cordyceps para la humanidad.

No hace falta decir lo que sucede eventualmente en este escenario post-apocalíptico que se está ganando a los televidentes. Pero más allá de eso, lo que ha llamado la atención de la gente –no tanto para los que ya conocen el videojuego–, es que aquella infección en la historia de Neil Druckmann existe en la vida real… O bueeeno, está basada en el parásito de un hongo que tiene ese mismo nombre.

Imagen ilustrativa de The Last Of Us. Foto: HBO

¿Qué son los Cordyceps en realidad?

Tranquilos que el Cordyceps no tiene ningún efecto en el ser humano o algo por el estilo. Como menciona National Geographic, esta es una especie hongo que alberga a diversas categorías de parásitos entre los que se encuentran los Ophiocordyceps.

Son estos últimos lo que –por decirlo de alguna manera– funcionan como inspiración para la infección que se muestra en la serie de The Last of Us. Y es que como se sabe, los Ophiocordyceps son conocidos por controlar el organismo de un huésped (o lo convierten en zombie, si lo prefieren en ese término).

¿Quiénes son sus víctimas? Principalmente insectos, artrópodos, otros diferentes tipos de hongos o plantas. Sin embargo, los casos más conocidos son los que atacan a las hormigas.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de pantalla (vía BBC).

Así atacan los Cordyceps a las hormigas

Las esporas del hongo Cordyceps se sueltan y dependiendo de diferentes factores en un ecosistema, estos pueden llegar a contaminar un área en mayor o menor medida, abriendo la posibilidad de que se propague por diferentes zonas.

Y como les decíamos, las hormigas son el insecto que se suele vincular más a los efectos propiamente del Ophiocordyceps. Una vez que las esporas infectan a la hormiga, lo primero que se nota es que esta empieza a tener un comportamiento errático; sus movimientos son bruscos casi-casi como si enloqueciera (así como los infectados de The Last of Us).

Cuerpo de una hormiga echando un brote de hongo Cordyceps. Foto: Captura de pantalla (vía BBC).

Todo esto sucede gracias a que las esporas comienzan a ‘echar raíces’ en las extremidades y músculos del insecto, que a su vez es un proceso derivado de que el parásito libera sus células alrededor del cerebro del huésped. Algunos científicos creen que esto se debe a la liberación de una sustancia química, aunque otros expertos indican que podría ser por una alteración del ADN provocado en el huésped.

Y así continúa su ciclo de vida: cuando el Cordyceps se ha adueñado de la hormiga y controla su cerebro, la hace salir de su hábitat –en este caso, su nido o colonia– y la dirige a un lugar donde las condiciones sean aptas para continuar con el proceso (o sea, donde haya luz y la humedad necesaria para asentar el cuerpo del huésped, entre otras cosas).

Algunos videos nos muestran que, por lo regular, las hormigas escalan árboles y en cuestión de días, son consumidas desde adentro por el hongo. El cuerpo petrificado y contaminado del insecto se adhiere a las hojas o la madera, esto para que luego brote el micelio (o raíz del hongo) y se repita el ciclo de vida liberando más esporas. En este pequeño clip de la BBC se aprecia mejor el proceso:

¿Es improbable que pase lo que vemos en ‘The Last of Us’?

Seguro que habrá algunos escépticos que tendrán sus reservas sobre sí el Cordyceps pudiera evolucionar al grado de poder controlar a los seres humanos. La respuesta corta es que es prácticamente improbable que suceda.

Pero la explicación es más amplia. Como mencionan los expertos, este hongo ha evolucionado, en sus diferentes tipos para adaptarse a una especie en específico. Es decir, los diversos tipos de Ophiocordyceps no infectan a todo tipo de insectos u hormigas; hay un parásito destinado a cada uno. Y ese proceso evolutivo ha sido de millones de años.

Así que imagínense: si está difícil que los Cordyceps evolucionen en el mundo de los insectos, que el hongo haga lo propio para adaptarse al humano es algo improbable. “Si el hongo realmente quisiera infectar a los mamíferos, necesitaría millones de años de cambios genéticos”, dice Ian Will, genetista de la Universidad de Florida, a NatGeo.

Pues ahí lo tienen… Sin duda, el tema de este hongo parasitario es bastante interesante y es justo decir que el equipo que ha desarrollado la historia de The Last of Us, se rifó construyendo esta trama de ciencia ficción alrededor de un fenómeno de la vida real.