The Last of Us Part II: Obra maestra

En PUSH THE BUTTON jugamos, terminamos y reseñamos The Last of Us Part II sin spoilers para que puedan disfrutar del texto. Antes de comenzar, les recordamos que en PTB no les ponemos calificación a los videojuegos; ni que fueran tu examen de etimologías en la prepa. Comenzamos:

Cuando terminas The Last of Us Part II y ves la lista de nombres en los créditos pasar frente a ti, dentro de todas las emociones que sientes, hay una voz gritándote que acabas de experimentar algo más allá que un simple videojuego. Sin rodeos: The Last of Us Part II es el mejor juego que ha hecho Naughty Dog y muy posiblemente el mejor juego en el PlayStation 4 hasta este momento. Esta es la reseña de PUSH THE BUTTON.

Empecé TLOU2 inmediatamente después de haber terminado la primera entrega y sin duda es algo que recomiendo si tienen un par de años sin darle una re-visitada, pues si bien dentro de la historia pasan varios años entre la primera y segunda parte, necesitas tener fresca la memoria para poder exprimir todo el jugo de Part II.

Al igual que la primera parte, TLOU2 utiliza el recurso del paralelismo para contar su historia y avanzar la trama, así que llegar fresco de TLOU1 ayuda a sacar esas gotas extra de jugo, pero que te ayudan a entender mucho mejor a Ellie y a los nuevos personajes que dicho sean de paso, son maravillosos en todo sentido.

A nivel gameplay, en principio parece no cambiar demasiado, pues es prácticamente igual a TLOU1 con algunas pequeñas diferencias, sin embargo, la agilidad, velocidad, destreza y capacidad de brincar de Ellie le agregan el componente que podía faltar para los que disgustaron de la forma tan lenta, tronca y hasta torpe que tenía Joel de hacer todo.

La destreza de Ellie hace que The Last of Us Part II se sienta más cercano a un juego de acción, cosa que equilibra perfecto con la ambientación, la música y la inteligencia artificial de los enemigos que es implacable en esta ocasión y eso lo aterriza nuevamente a una realidad aterradora donde por más hábil que seas, cualquier enemigo puede acabar contigo.

Si acaso hay algo que recriminarle a nivel Gameplay es que la dificultad “normal” puede sentirse muy fácil en algunos aspectos. Por ejemplo, nunca me quedé sin munición, materiales o demás recursos. Con el más mínimo de exploración encuentras hasta de sobra de lo que necesites.

¿Exploración? Eso me lleva al siguiente punto negativo del juego y es que siempre se nos dijo que habría más campo para explorar y sumergirnos en este apocalíptico e infectado mundo, pero eso no es así. Lo poco que hay para explorar es cortado por el mismo juego pues el fuerte de Naughty Dog siempre ha sido una gran narrativa y si te distraes mucho explorando algún edificio abandonado, puedes perder el hilo; The Last of Us Part II siempre te empuja a seguir la historia, a veces un poco a la fuerza como bien indicó uno de nuestros colegas en su reseña.

Si han jugado algo de Naughty Dog en la última década, seguro saben que ellos siempre llevan las capacidades de la consola en turno al máximo posible, esto no sólo es muy notorio en TLOU2 sino que lo llevan a tal nivel que el mundo donde Ellie trata de sobrevivir es un personaje más.

El diseño sonoro, la estética de los edificios abandonados, la lluvia, el fuego, los pequeños detalles como la vida animal y vegetal… Todo ha sido cuidado hasta el extremo. La primera parte, si bien es un juego que puede llegar a ser aterrador, nunca es una constante; en TLOU2 un poco de lluvia es suficiente para ponerte de nervios, sobretodo cuando los clickers están acechando a lo lejos, los infectados aumentaron 100% su capacidad de aterrar hasta al más valiente.

The Last of Us Part I es un juego que trascendió en su primera parte por su historia, la segunda parte será igual y aquí no hay el más mínimo inconveniente. Todo fluye maravillosamente, el mundo es rico en contexto de lo que ocurrió antes de que pasaras por donde estás pasando. No diremos más porque no vamos a entrar en terreno de spoilers.

Sin embargo, sí diremos que se trata de la narrativa más fuerte, más emotiva, más (perdón Dross, por el uso de la palabra) perturbadora y es una historia tan humana que te hará sentir mal por decir “es que… ¿qué otra cosa podrías hacer en esas circunstancias?” para tratar de justificar las acciones de Ellie quien logra conmoverte con sus motivaciones a tal punto de que te verás entendiendo por qué le clava un cuchillo en la garganta a una señora que estaba jugando PS Vita.

Este título te llevará a explorar lo más bajo del ser humano, las emociones que podrían llevar a cualquier a hacer lo más impensable con tal de tratar de enderezar las cosas por más imposible que sea. The Last of Us Part II es más que un videojuego, es toda una experiencia.

Joel lo dijo en el primer juego “hago lo que hago para sobrevivir” y eso es cierto para todos los humanos que aún quedan vivos en el mundo de The Last of Us; mundo que ha llegado al punto donde facciones para-militares combaten sectas rivales rodeados de infectados y en medio de todo: Ellie desarrollando su historia de venganza.

The Last of Us Part II es una obra maestra, un juego del que hablaremos durante años y un título que aparecerá en los conteos de “Top 10 mejores juegos de toda la historia” que aparecerán en algunos años. CLARO que recibirá una cantidad de odio sin precedente, pero estamos en 2020; eso pasa todo el tiempo.

Sin embargo, hay algo pendiente que nos preocupa. Es bien sabido de las prácticas laborales abusivas por parte de Naughty Dog; prácticas que rayan en el esclavismo. Un problema tan grande que lo primero que TODOS pensamos cuando ocurrieron las filtraciones hace unas semanas, fue que un empleado enojado lo había hecho a manera de venganza.

¿Vale la pena tener un juego como The Last of Us Part II a pesar del crunch? ¿Qué se necesita hacer para que los artistas puedan llegar a este nivel de excelencia sin ver atropellados sus derechos laborales y su salud?

Texto de Pablo Corzo para PUSH THE BUTTON