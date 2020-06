Ya salieron las primeras reseñas de ‘The Last Of Us Part II’ y le dan una calificación perfecta

Las últimas horas el mundo gamer ha tenido grandes noticias, con el anuncio de los títulos que llegarán al PlayStation 5 y sobre todo, que por fin nos mostraron cómo es que se verá esta consola esperada por muchos. Sin embargo, más allá de estas sorpresas que nadie esperaba, hay una más que puede emocionar aún más a los amantes de los videojuegos, el próximo lanzamiento de The Last Of Us Part II.

Desde que Naughty Dog (el estudio detrás de grandes juegos como Crash Bandicoot, Jack and Daxter y Uncharted) presentó los primeros avances de este título, los fans perdieron la cabeza, pues han pasado casi siete años desde que se estrenó el título original. Así como muchos desarrolladores, han puesto todo lo que tienen a la mano –hablando específicamente de la tecnología –para traernos una experiencia única.

Con el tiempo fueron saliendo los tráilers que nos contaban un poco cuál era la historia de este videojuego. Arrancando en donde terminó la entrega pasada, con Ellie y Joel tratando de avanzar pero vistos desde diferentes perspectivas, la primera buscando venganza por los hechos del pasado y el segundo, tratando de contarle a la chica de 19 años qué fue lo que en realidad pasó.

A tan solo una semana de su estreno, algunos medios especializados en videojuegos han sacado sus reseñas sobre este videojuego y muchos están sorprendidos, pues en una imagen que publicó la cuenta oficial de la empresa desarrolladora, publicaron una imagen con algunas de las reseñas que han salido hasta el momento de The Last Of Us Part II y aunque no lo crean, tiene una calificación perfecta.

Jonathon Dornbush, editor de IGN, no pudo ocultar lo maravilloso que fue para él aventarse este juego: “‘The Last Of Us Part II’ es una obra maestra, una evolución de la jugabilidad, la narración cinematográfica y el rico diseño mundial que Naughty Dog ha estado creando en las últimas dos generaciones”.

#TheLastofUsPartII is a masterpiece, an evolution of the gameplay, cinematic storytelling, and rich world design Naughty Dog has been crafting over the last two generations. My review: https://t.co/9TRNFkAuRI pic.twitter.com/3TFXVQhmGX — Jonathon Forbidden West Dornbush (@jmdornbush) June 12, 2020

Por su parte, Keza McDonald de The Guardian dijo en su reseña (que por supuesto no les vamos a spoilear) que: “‘(The Last Of Us Part II’) es una historia sobre la gente, y las extraordinarias y horribles cosas que pueden hacer por los demás, o entre ellos. Se necesita cierta resistencia para jugar a un juego como este, pero a cambio obtienes una experiencia más impactante por su intensidad”.

Alex Avard de Game Radar+ menciona que a pesar de ser una obra maestra, no es completamente perfecta. Pero más allá de eso, cree que será uno de los próximos clásicos de la comunidad gamer:

“La segunda parte de The Last of Us no sólo justifica su existencia como una secuela que la mayoría no creía necesaria, complementando y elevando las cualidades atemporales de su predecesor, sino que se destaca con confianza como una bestia completamente diferente, que lleva sus propios colmillos que muerden con la misma fuerza. El logro duradero es nada menos que extraordinario, y un juego que miraremos hacia atrás en las próximas décadas”.

Solo queda esperar al 19 de junio para que The Last of Us Part II llegue a nuestras consolas y comprobar que todo lo que dicen los medios especializados es cierto. Pero mientras eso pasa, chequen a continuación el pequeño y último avance de este juegazo.