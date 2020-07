¿Fans del arcade? Chequen ‘The Lullaby of Life’ el segundo juego mexicano en Apple Arcade

Por más Fortnite, Call of Duty, Halo y The Last of Us que haya, los juegos arcade jamás se van a ir. Desde los años 70, esta modalidad de juego llegó para enamorar a millones de personas con sus sencillas pero adictivas funciones. En gran parte, la razón que este tipo de juego sigue vigente después de 50 años, es porque en su nicho se han sabido reinventar. Justo como lo hace The Lullaby of Life, el el segundo juego mexicano en Apple Arcade.

The Lullaby of Life es un juego hecho por la desarrolladora tapatía 1 Simple Game y su calidad habla por sí sola. Después de Jumper Jon, este juego es uno de los poco más de 100 juegos que son parte de la selecta carta que ofrece Apple Arcade para sus jugadores.

The Lullaby of Life reinventa el arcade

La idea y concepto del juego nació durante la Global Game Jam del 2017. Hablamos de un juego del tipo rompecabezas con aventura y exploración, en el que el jugador se convierte en el “catalizador de cambio en un universo inerte, pero lleno de potencial”, dijo para CNET. En palabras más sencillas, The Lullaby of Life se trata de un reto y una experiencia al mismo tiempo.

“Nos encantó el concepto desde el inicio ya que era un gameplay muy diferente de lo que se había hecho hasta entonces y la historia puede tener diferentes interpretaciones para diferentes personas haciendo la historia más personal“, se lee en el comunicado de prensa.

Francisco Lara Sikorski, productor del juego, dijo que está pensado para todos aquellos que estén buscando “una sesión de juego casual, retadora para pasar un buen rato, con sonidos agradables, toques caricaturescos y con cierta exigencia para que los jugadores sientan el reto de superar los niveles”. Todo y más de lo que un buen juego arcade debe tener.

The Lullaby of Life llega para ser el primer juego de 1 Simple Game en Arcade, pero el quinto en su historia. El primero de ellos que fu todo un éxito de Mucho Taco de 2015 que generó 2.1 millones de descargas a nivel mundial. Este juego los hizo acreedores de un reconocimiento directo de Apple.

Llegar a Apple Arcade no es cualquier cosa

Muchos pueden llegar a confundir ser parte de la App Store y ser parte de Apple Arcade. Al final funcionan igual y son parte de la misma empresa. Pero la diferencia es abismal y la calidad la que los separa. A diferencia de la App Store, Apple Arcade funciona como un modelo de suscripción en el que sólo los juegos más exclusivos pueden llegar a formar parte de su catálogo.

“El estándar de calidad (de un juego para Arcade) es más alto, se requiere un juego que cumpla ciertos aspectos técnicos y una calidad visual, con mejor narrativa”, dijo Sikorski en la entrevista. Sin embargo también cree que crear un juego para Arcade vale la pena completamente.

Su hito no será tomado a la ligera. Sikorski espera que tener un juego en la prestigiada plataforma de Apple ayude a dar mayor estatus al estudio que todos los días demuestra estar al mismo nivel que cientos de estudios internacionales.