TikTok dejará de funcionar en Hong Kong por la nueva ley de seguridad nacional de China

A principios de julio, el gobierno de China dio a conocer la implementación de su nueva ley de seguridad nacional que tendrá efectos en la región de Hong Kong y en la industria de la tecnología. Por ejemplo, en el uso de apps de entretenimiento como TikTok.

Las autoridades chinas, ahora, tendrán poderes sobre la ciudadanía de la que fue colonia británica. ¿Esto que quiere decir? Que China tienen facultades y poder absoluto para reprimir a la oposición en Hong Kong en lo que ellos consideren crímenes políticos.

La ley de seguridad nacional se aprobó a finales de junio, y los especialistas indican que es una grave violación a las libertades de Hong Kong. Cualquier manifestante que salga a las calles y despliegue una bandera de la región con la palabra “Independencia”, podría ser arrestado por violar esta ley… Y no es un caso hipotético, realmente sucedió el 1 de julio.

¿Qué sucede en el ámbito de lo digital y con TikTok?

Ahora, esta ley de seguridad tendrá efectos en la vida digital de los ciudadanos y usuarios de Hong Kong. Voceros de TikTok, una de las aplicaciones de video más utilizadas en el mundo, anunciaron que la app dejará de funcionar en Hong Kong. “A la luz de los más recientes eventos, decidimos detener operaciones de la app TikTok en Hong Kong“, dijeron a Axios (vía The Verve).

Empresas de tecnología como ByteDance, dueña de TikTok, han expresado su preocupación por la implementación de la nueva ley de seguridad, pues los podría obligar a “colaborar” con el gobierno chino. ¿En qué? Acciones de censura y una de las violaciones más grandes de la privacidad de los usuarios: compartir datos personales con el gobierno.

Si una aplicación como TikTok tiene la facultad de conocer la ubicación del usuarios, esta app se vea obligada a informar a las autoridades de China.

Estas empresas, como la dueña de TikTok, todavía no tienen claro cómo es que la nueva ley de seguridad los va a afectar, pero se anticiparon a hecho de que esta aplique en algunas de sus políticas y la jurisdicción de Beijing vaya a ser más amplia de lo que pensaban.

La censura

El gobierno de China se ha caracterizado por aplicar algunos “filtros” en los navegadores de los ciudadanos para prohibir la llegada de contenidos que puedan alterar lo que ellos consideran el orden público. En varias ocasiones, el gobierno ha censurado producciones de cine o de televisión como el caso de la salida de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino de un festival de cine chino. ¿La razón? Promueve la homosexualidad.

Peppa Pig, la caricatura protagonizada por una puerquita rosa, también fue objeto de censura hace un par de años a partir de que las autoridades consideraron que no era un contenido de valor para su población. Y así con decenas de contenidos.

Sin embargo, estas medidas habían aplicado a la China continental, es decir, el gobierno de la República Popular de China que no tenía completa injerencia en zonas como Hong Kong, que fue una antigua colonia. Lo grave de la nueva ley de seguridad, es que ahora, China va a tener mayor control, y sobre todo podrá tomar posturas en este tipo de decisiones.

Hong Kong… y le pueden seguir EUA y Australia en la salida de TikTok

Mike Pompeo dijo en entrevista que el gobierna analiza la posibilidad de prohibir el uso de algunas aplicaciones chinas como el caso de TikTok. (Acá les dejamos la nota con todos los detalles).

Las relaciones políticas y comerciales entre Estados Unidos y China no son buenas. Desde la administración de Trump, se ha señalado al país oriental en varias ocasiones como un enemigo de los ciudadanos. La pandemia por COVID-19 empeoró las cosas, sobre todo cuando Trump menciona el “virus chino” que denotan racismo y discriminación. También ha señalado que a través de apps como TikTok o dispositivos móviles como los de Huawei, China ha espiado a los ciudadanos estadounidenses.

En resumen: Este día se anuncia el fin de operaciones de TikTok en Hong Kong; la posibilidad de que Estados Unidos y Australia prohiban su uso; la semana pasada India prohibió la descarga y uso de esta misma aplicación, así como decenas más que sean de origen chino.