Lo que necesitas saber: Aunque el Summer Game Fest se llevará a cabo del 5 al 8 de junio en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el evento principal será este viernes.

Por fin estamos en junio, una de las fechas más especiales para todos los gamers del mundo debido a la temporada de anuncios sobre el futuro de los videojuegos y si no quieres perderte nada sobre el evento principal del Summer Game Fest 2026, por acá te dejamos todos los detalles.

Biblioteca de videojuegos de Steam // Foto: Especial.

¿Qué es el Summer Game Fest?

Vamos directo a lo que venimos. El Summer Game Fest es un evento anual de videojuegos creado y presentado por el conocido Geoff Keighley que muchos consideran como sucesor espiritual de la querida E3.

Durante este breve tiempo, se revelan nuevos tráileres, avances de juegos y anuncios de grandes desarrolladores. Así como los Nintendo Direct de Nintendo o los State of Play de PlayStation.

Aunque esta ocasión no te vamos a hablar sobre toda esta temporada de anuncios de videojuegos, sino de su show principal, en el que se espera se den los anuncios más importantes de todo el evento.

Summer Game Fest // Foto: Redes sociales.

¿Cuándo y dónde será el evento principal?

Va rápido: todo el Summer Game Fest se llevará a cabo del 5 al 8 de junio en el Dolby Theatre de Los Ángeles, peeero la gran noche de apertura (showcase) será este viernes 5 de junio.

Y ojo, no te vayas a confundir con las conferencias de marcas aliadas que se realizan del 1 al 4 de junio, que si bien son anuncios de videojuegos, como tal no forman parte del evento oficial.

Ahora que ya tienes la fecha anotada en tu calendario, solo nos queda contarte la hora: el evento principal comenzará a las 15:00 hora de Ciudad de México y se espera que dure cerca de dos horas.

Podrás verlo totalmente gratis a través de su canal oficial de Twich o desde el canal de YouTube de The Game Awards (@thegameawards). Así que ya te la sabes, aparta la fecha y prepárate para esta importante fecha geek.