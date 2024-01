Lo que necesitas saber: Tom Scott, el reconocido youtuber —convertido en periodista— anunció su retiro después de 10 años de videos semanales en la plataforma.

En los últimos años nos hemos despedido de escritores fantásticos, de conductoras de televisión memorables o de actores y actrices consentidos; ahora, nos despedimos de Tom Scott un querido youtuber que pasó los últimos 10 años haciendo videos semanales sin falta. Producto de las épocas, ¿no?

Aunque, claro, antes de que esto parezca un epitafio o un homenaje póstumo, tenemos que este aclarar que este genial creador de contenido solamente se está retirando de la plataforma de videos.

Una despedida al youtuber Tom Scott

La despedida del youtuber Tom Scott ha provocado toda una sacudida en las redes sociales pues, aunque había avisado desde hace meses que dejaría el ritmo frenético de vivir en las plataformas, las comunidades de internet se lamentaron de decirle adiós a uno de los canales de YouTube más interesantes, informativos y curiosos que nos habían acompañado durante la última década.

Último video del youtuber Tom Scott // Foto: Captura de pantalla

El creador de contenido inglés tocaba toda clase de temas en su canal homónimo; que, originalmente, se llamaba Things you may not know o, si lo traducimos a español, Cosas que probablemente no sabías.

Durante 10 años de videos semanales —cada lunes—, realizó pequeños reportajes de cientos de curiosidades.

Hablaba de geografía, contando la historia de una extraña calle en Inglaterra. Hablaba de ciencia, como cuando mandó un pedazo de pan al espacio o cuando explicó las fuerzas de gravedad intentando pruebas de astronautas. Hablaba de extrañezas de la ingeniería, contando la historia de puentes que se tambalean por diseño, barcos diminutos o autos súper rápidos.

Otros de los videos más famosos de Tom Scott tocaban el tema de la tecnología, como cuando creó un código para medir exactamente cuántas visitas tendría su video de YouTube.

En sus 10 años como youtuber y periodista también habló de excentricidades que enamoran al mundo del internet, como los huecos del queso suizo o, por supuesto, las calles del mundo que crean extrañas canciones por fallas estructurales.

Aunque nunca apareció en las listas del youtuber más popular, el canal de Tom Scott termina su historia con más de 7 millones de suscriptores y cerca de 2 mil millones de visitas en sus videos.

En sus despedidas, las comunidades de internet recuerdan, también, la personalidad discreta del creador de contenido en YouTube.

Era famoso por tener una línea directa de correo electrónico en la que recibía propuestas para hacer videos y en la que respondía personalmente a cada mensaje, aunque no lo fuera a utilizar en su canal. O por ser uno de los pocos periodistas o youtubers que, si se equivocaba en la investigación, publicaba todas las correcciones en los comentarios.

Es más, incluso hizo un video recopilando todos sus errores y aclarando cualquier dato que dijera mal durante los últimos 10 años.

El último video de Tom Scott

Al anunciar su retiro de YouTube, Tom Scott utilizó la puntualidad inglesa: su último video se publicó el 1 de enero de 2024 a las 4 de la tarde; exactamente 10 años después, al minuto, de que comenzara a publicar videos semanales sin falta en el lejano 2014.

En el video —que incluía un cursi montaje de los mejores momentos y un último adiós volando en un helicóptero— aceptó que se encontraba cansado del trabajo frenético de la creación de contenido. Quería pasar tiempo con su familia y sus seres queridos.

Aunque se trata de una despedida para siempre del youtuber Tom Scott, seguirá trabajando en otros proyectos… dejando la puerta abierta a volver a los videos que nos emocionaron en internet.

