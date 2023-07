Lo que necesitas saber: Desde 2006 y hasta 2023, el logo del pajarito de Twitter unificó el concepto de las redes sociales hasta que llegó X, de Elon Musk.

¿Ya se acostumbraron al nuevo logo de Twitter? O, bueno: a la imagen que Elon Musk lanzó para la plataforma X, que llegó para sustituir al pajarito azul, ampliamente conocido por miles de tuiteros, tuiteras y hasta granjas de bots. Mientras nos adaptamos a esta nueva imagen, por acá les vamos a contar la historia de este famoso logo.

No de X, sino del pajarito azul de Twitter, que desde 2006 hasta julio de 2023 acompañó las ideas de miles de personas que llegaron a esta red social.

Foto: Dan Kitwood-Getty Images.

A propósito del nuevo logo: La historia del pajarito de Twitter para la nostalgia

“Twitter is the bird, the bird is Twitter”, dijo alguna vez Doug Bowman, ex director creativo de esta red social que ahora —con la llegada de Elon Musk— se llama X.

Con esta frase Bowman resumió la importancia del logo del pajarito para darle una identidad a un proyecto que con los años se convirtió en un negocio redituable, bastante interesante dentro de las experiencias de las redes sociales.

Foto: Christopher Furlong-Getty Images.

Y en el que el equipo creativo trabajó durante un buen rato. Todo a partir de una ilustración de iStock que fue comprada por Twitter por sólo 15 dólares en 2006. ¿Neta? Sí, va la historia.

¿De dónde salió el logo de Twitter?

El logo original en realidad era una ilustración creada por el diseñador británico Simon Oxley —que ha trabajo en los diseños de un montón de logos para empresas digitales.

Este logo era el de un pájaro azul. Una de las ilustraciones que Oxley puso a la venta en el banco de imágenes de iStock en 2006 —y donde Twitter lo topó para después comprarlo.

Foto: The New York Times.

¿Cómo era este pajarito? Azul. Esbelto y cuyo estilizado ojo resaltaba, además de la figura que simulaba estar sobre una rama. ¿Alguno de ustedes lo recuerda?

Su historia terminó debido a que las empresas no tienen chance de usar imágenes o ilustraciones de iStock para logotipos oficiales.

Foto: Getty Images.

Así que Twitter tuvo que despedirse de este pajarito azul y comenzó a trabajar en nuevas versiones, pero tomando como base la ilustración de Oxley.

¿Qué pasó después?

La periodista del New York Times Melanie Rehak nos cuenta —en un texto publicado en 2014 ‘Who Made That Twitter Bird?‘— que uno de los fundadores de Twitter, Biz Stone, comenzó a trabajar en un nuevo diseño.

Foto: Getty Images.

Y junto con la ayuda de Philip Pascuzzo le dieron una chaineada para presentarlo en 2009.

Un año después afinaron aún más los rasgos del pajarito Larry hasta llegar al diseño de 2012 —y el logo que todo mundo recuerda mejor.

¿Por qué le pusieron ‘Larry’ al pajarito de Twitter?

Desde 2006 —año del lanzamiento de Twitter— la compañía nombró a las distintas versiones del pajarito como “Larry, el pájaro” en honor al jugador y leyenda del baloncesto gabacho Larry Bird, de los Boston Celtics.

Larry Bird. Foto: Getty Images.

Sin embargo, con el paso de los años el logo lo identificamos como el pajarito de Twitter, así nomás.

Twitter: libertad, esperanza y grandes posibilidades

El ex director creativo Doug Bowman una vez dijo que el concepto del nuevo logo —en aquel entonces— representaba la libertad, esperanza y las posibilidades infinitas, que si lo inferimos se podría encontrar en esta red social.

“Este pajarito azul hizo mucho en los últimos 11 años”, compartió el diseñador Martin Grasser, quien junto con Todd Waterbury y Angy Che ayudaron a crear el entonces nuevo logo de Twitter.

Foto: @martingrasser

Eso pasó en 2012. En aquella época, Martin Grasser apenas salía de la escuela de Arte para dirigir al equipo que reforzaría la identidad de Twitter con el logo del pajarito azul.

En X pueden encontrar este hilazo donde Martin Grasser cuenta a grandes rasgos cómo fue el trabajo creativo, desde el objetivo de crear un logo tan bueno como el de Apple o Nike y que mantuviera al pajarito azul como identidad.

Foto: @martingrasser

Grasser contó que gracias a los esbozos o sketches de pajaritos lograron dar con el que sería la versión final del logo —además de trabajar con círculos que dotaron de una neutralidad y simplicidad.

Foto: @martingrasser

¿El resultado? 11 años después este logo es mundialmente conocido y hoy extrañado a raíz de los cambios de Elon Musk —¿a ustedes cuál logo les late más? ¿El pajarito o el nuevo logo de X?

Foto: @martingrasser

Así la historia del que fuera el nuevo logo de Twitter, una empresa fundada en 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams que llegó a convertirse en la mera mera de las redes sociales, pero esa ya es otra historia.

Te puede interesar