Lo que necesitas saber:
Por si no tienes idea de qué jugar estas vacaciones de verano, aquí te traemos una lista de recomendaciones que no puedes dejar pasar.
Estamos a nada de que comience el verano, una de las fechas más esperadas por las personas debido a las vacaciones… así que, aprovechando la ocasión, por acá te contamos algunos videojuegos que son perfectos para disfrutar esta temporada.
Estos son los 5 videojuegos que debes jugar estas vacaciones de verano
Aunque ojo: sabemos que hay muchos tipos de videojuegos y para todos los gustos, así que esta solo es nuestra lista de recomendaciones que sí o sí debes probar estas vacaciones de verano.
007: First Light
Seguramente ya escuchaste sobre este juego, pero si no lo conoces, ahora es el momento perfecto para hacerlo… pues esta nueva aventura de espionaje del agente James Bond se ha perfilado como uno de los mejores juegos de este año.
Esta entrega ofrece una mezcla imperdible entre una jugabilidad cinemática con la reinterpretación del personaje y un gran detalle en los diseños. Aunque lo mejor de todo es que está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.
Halo: Campaign Evolved
Como segunda recomendación, te queremos contar de un clásico que llegará a la venta el próximo 28 de junio, pero que sin duda muchos amantes de la saga esperarán con ansias. Se trata de Halo: Campaign Evolved.
Este completo y ambicioso remake desde cero del legendario juego de 2001 que marcó a toda una generación incluirá misiones inéditas como precuela y hasta la posibilidad de conducir vehículos y armas que no estaban disponibles.
Toma nota, porque si te interesa, no necesitarás tener Xbox para disfrutarlo, pues el universo del Jefe Maestro estará disponible para PC y PlayStation 5.
Stardew Valley
Si lo tuyo no son los juegos de acción y buscas desconectarte del estrés diario, el simulador de granja y vida real más popular de los últimos años es perfecto para ti.
Por si no lo has probado, Stardew Valley es un juego que te permite gestionar a tu ritmo tus cultivos, pescar, explorar minas y hacer amigos… en un ambiente pacífico que encaja perfecto con una tarde tranquila de verano.
Minecraft
Y siguiendo el mismo estilo de videojuegos, es inevitable pensar en Minecraft, título que, a pesar de ya tener sus años en la industria, aún sigue siendo el título por excelencia para relajarse y pasar horas de diversión.
Pasa tus tardes libres construyendo grandes edificios, explorando cavernas profundas o simplemente disfrutando del rato con amigos o solo.
Resident Evil Requiem
Por último, pero no por eso menos importante, te vamos a contar de una de las entregas que hizo que Capcom volviera a romper internet: Resident Evil Requiem.
Como te contamos en su estreno, la llegada de este videojuego no solo trajo consigo el regreso de Leon S. Kennedy, sino también una buena dosis de tensión, terror y acertijos… cambiando de página con una nueva protagonista.
En fin. Sea el videojuego que sea que decidas jugar recuerda hacerlo de manera responsable y evitando caer en la dependencia. ¿Qué juego planeas probar y quizá terminar en estas vacaciones de verano?