Inclusión gamer: Among Us y más videojuegos apuestan por mejorar la accesibilidad

Las empresas desarrolladoras de videojuegos apuntan cada vez más a la creación de nuevas tecnologías que permitan la accesibilidad para personas con alguna discapacidad. Así, una nueva época se comienza a gestar, y títulos tremendamente populares como Among Us o The Last of Us, incorporan este tipo de actualizaciones para abrirle camino hacia un mercado que quizá antes no se tenía en mente.

La inclusión se ha convertido en una parte importante de la agenda en el mundo del entretenimiento y, en el caso de los videojuegos, la ampliación de la accesibilidad es el ejemplo perfecto de cómo debe desarrollarse la tecnología en favor de la humanidad, aspecto que parece comenzará a reconocerse mucho más en el corto plazo.

¿En qué consiste la accesibilidad en los videojuegos?

La Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos (IGDA, por sus siglás en inglés) define la accesibilidad en el ámbito de los videojuegos como “la capacidad de involucrarse en un juego de video incluso cuando existen condiciones limitantes”. Estas condiciones abarcan desde limitantes funcionales hasta discapacidades como el daltonismo, la ceguera, la sordera o complicaciones motoras, entre otras.

El daltonismo, por ejemplo, ha sido uno de los aspectos sobre los que se ha trabajado más en los últimos años. El director de Candy Crush Saga, David Fernández, explica la importancia de incorporar interfaces de reconocimiento para la gente con daltonismo u otro tipo de discapacidad.

“Adapta la experiencia de juego en función de las características de cada jugador. Incluye conceptos como accesibilidad, uso y utilidad, de tal forma que la experiencia se optimiza según las necesidades“.

Esa importancia comienza a verse reflejada en títulos como Among Us que hoy en día goza de gran popularidad. De hecho, sus creadores tienen preparada una actualización con la que ofrecerán una configuración especializada que permita a los daltónicos una experiencia mejor.

¿Qué mejoras hará ‘Among Us’?

Los meses de pandemia nos han mantenido buscando pasatiempos y nuevas experiencias. En ese sentido, el videojuego Among Us se convirtió en el último gran grito de la cultura pop y el universo gamer, todo a pesar de que el juego lleva más de dos años disponible. Su popularidad arrasa internet cada día con tal intensidad, que es inevitable no reírse con alguno que otro meme.

Pues bien, InnerSloth, la desarrolladora de este título, dejaron de lado la idea de sacar una secuela, y al parecer, sólo realizarán algunas mejoras al juego original. Lo destacable de estas actualizaciones es que incluirán soportes para la gente con daltonismo.

¿En qué consistirá esta actualización? Puffballs United, uno de los creadores del estudio de programación, detalló que dicha idea se estaba gestando desde hace un buen rato. Explica que se implementará un sistema para que jugadores que no pueden percibir colores con facilidad, puedan interactuar a través de otro tipo de identificadores visuales.

Gran iniciativa de InnerSloth ¿no crees? Por el momento, no han indicado oficialmente en qué consistirán estos identificadores. Y bueno, para que andes bien enterado, las mejoras generales incluyen la ampliación de servidores para que el juego no se nos trabe tan fácil, sistemas de cuentas para amigos y un nuevo escenario basado en Henry Stickmin, otro juego franquicia de la compañía.

‘The Last of Us 2’ y su menú completo de accesibilidad

The Last of Us Part 2 llegó a plataformas el pasado mes de junio, y más allá de lo emocionante de su lanzamiento, llaman la atención sus más de 60 configuraciones de accesibilidad. Estas incluyen modos de juego que permiten adaptarlo para personas con discapacidades visuales, motoras o sonoras, haciéndolo uno de los juegos más inclusivos del año.

Por ejemplo, los jugadores con problemas de visión pueden acceder a las “Pistas de Audio Transversales y de Combate”. La opción habilita una guía de audio para encaminar al jugador durante la partida.

El ajuste de accesibilidad sonora le muestra al jugador indicadores de percepción, subtítulos y avisos para escabullirse o realizar determinadas acciones. Los ajustes de accesibilidad motora permiten configurar el modo automático para acciones como cambio de arma o fijar objetivos.

Ver en YouTube

Hardware especializado

Las menciones anteriores solo abarcan el tema del software, pero es importante mencionar la invención de hardware y dispositivos. Héctor Francisco Álvarez es oriundo de Colombia, y en los últimos meses, su nombre sonó en redes tras darse a conocer que él fabricaba controles de videojuegos para personas discapacitadas. Diseña estos dispositivos según la diversidad funcional que el usuario tenga.

Así, por ejemplo, Héctor creó una gamepad -basada en controles de Playstation- muy útil para personas que tienen discapacidades motoras en las manos. Este dispositivo no sólo sirve para permitir que estas personas accedan a un videojuego; su proyecto forma parte de una propuesta de terapia ocupacional con la que la gente podrá agilizar su capacidad mental y física. En el siguiente video, Héctor explica a detalle su creación.

Ver en YouTube

Todas estas actualizaciones e invenciones no pasarán desapercibidas en el largo plazo. Aún sin mencionar candidatos, The Game Awards comunicó recientemente que para la edición 2020 inaugurarán la categoría “Premio a la Accesibilidad”, con la que reconocerán a los creadores de este tipo de tecnologías.

Sin duda, lo merecen por su contribución a mejorar la calidad de vida del ser humano a través de un mundo tan divertido como el de los videojuegos.