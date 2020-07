Creadores de ‘The Last of Us Part II’ reciben amenazas de muerte por incluir a la comunidad LGBT en su historia

El mundo de los videojuegos vivió uno de sus más grandes momentos del año con el lanzamiento de The Last Of Us Part II. Esta tan esperada secuela ha sido amada por los críticos y millones de fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, este no fue el caso para todos. La productora Naughty Dog, así como sus trabajadores, han recibido múltiples amenazas abusivas después su lanzamiento y la compañía ahora ha respondido.

Las amenazas que han recibido empezaron desde que se filtraron los detalles de la historia del juego a principios de este año, pero tristemente han escalado hasta el grado de recibir amenazas verbales e inclusive amenazas de muerte. Todo porque no les parecen sus decisiones creativas y de inclusión a la comunidad LGBT.

Desde entonces, se han tomado medidas para deshabilitar los comentarios en YouTube y Twitter para evitar que se compartan spoilers y se intensifique la reacción violenta. Desgraciadamente han buscado la forma de expresar su odio amenazando directamente a los creadores a través de sus cuentas personales de Twitter como es el caso del director Neil Druckmann.

Comunicados oficiales

Comunicados oficiales

Ante estas amenazas Naughty Dog no se ha quedado con las manos cruzadas y lanzó un comunicado en sus redes sociales. “Aunque damos la bienvenida a una discusión crítica, condenamos cualquier forma de acoso o amenazas dirigidas hacia nuestro equipo y elenco”, declaró el desarrollador en un tweet. “Su seguridad es nuestra principal prioridad, pero todos debemos trabajar juntos para erradicar este tipo de comportamiento y mantener un discurso constructivo y compasivo”.

Después de una serie de acosos que se intensifican, Neil Druckmann decidió ir a redes sociales y exponer algunos de estos comentarios de odio hacia él, su equipo de trabajo y a Naughty Dog. Muchos lo llaman un “imbécil feminista” y cosas mucho peores.

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I’ve been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it’s important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 5, 2020

“Puedes amar u odiar el juego y compartir tus pensamientos al respecto. Desafortunadamente, muchos de los mensajes que he estado recibiendo son viles, odiosos y violentos”, dice el tweet de Druckmann.

A pesar de le recepción negativa por parte de algunos inadaptados, The Last Of Us Part II vendió más copias en junio que el resto de los 10 principales juegos combinados en las listas de popularidad. El juego vendió más de 4 millones de copias en su primer fin de semana. Por aquí les dejamos nuestra reseña, en la que clasificamos al juego como una “obra maestra“: