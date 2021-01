Estos fueron los videojuegos más descargados para dispositivos móviles de 2020

Cuando la pandemia azotó recio a lo largo del mundo hace unos meses -en marzo del año pasado para ser precisos-, la gente debió buscar algo en qué pasar el rato durante el aislamiento. En ese sentido, seguro que más de uno recurrió a los videojuegos para sobrellevar el momento. Fue así que, de un momento a otro, varios títulos como Fortnite, Among Us o Free Fire ganaron mucho terreno en la vida de los gamers.

Pues bien, varios de ellos acapararon las listas más importantes de la industria. A continuación recopilamos cuáles fueron los videojuegos para dispositivos móviles más solicitados a lo largo de 2020 en plataformas como App Store y Play Store.

‘Free Fire’ lidera App Anie

De unos años para acá, los battle royale se han vuelto una sensación entre los jugadores del mundo. Por supuesto, dentro de ese género, Free Fire se ha convertido en uno de los títulos más reconocidos e importantes de la industria, generando expectativa con cada nuevo lanzamiento y actualización que se sube a la plataforma.

Todo ese éxito se ha visto reflejado una vez más al término del año pasado, pues este videojuego fue oficialmente anunciado como el más descargado para dispositivos móviles del 2020 de acuerdo con App Anie, el proveedor líder mundial en gestión de análisis y datos de móviles.

El logró alcanzado por Free Fire se concreta dentro del último informe presentado por App Anie llamado State Of Mobile. En el ranking de videojuegos móviles más descargados, el título de Garena encabeza dicha lista por segundo año consecutivo.

Además, a través de un comunicado, los desarrolladores de FF indican que el juego estableció un nuevo récord al registrar más de 100 millones de usuarios diarios durante 2020. ¿Repetirá en los mese venideros como el más solicitado por los jugadores?

‘Among Us’ se alzó en AppTopia

Cómo olvidar toda la locura que Among Us desató en redes. A pesar de que es un videojuego que llevaba ya unos cuantos años disponible en tiendas online, fue hasta este pandémico momento que registró un boom en su popularidad. Y no solo en el universo gamer; las redes sociales se inundaron con todo tipo de memes referente al juego.

En lo que respecta a su impacto en los móviles del mundo, la creación de InnerSloth se alzó como el juego más descargado en la lista otorgada por AppTopia con más de 264 millones de descargas a lo largo del año pasado, dejando atrás a otros títulos como Subway Surfers, Free Fire, Garden Scapes y más títulos. Acá la gráfica.

¿Qué dice AppFigures sobre los videojuegos?

La plataforma AppFigures también se sumó a los listados sobre los videojuegos móviles más descargados, pero en su caso se enfocaron en un periodo más corto e importante de 2020: las fechas decembrinas. Con el clima frío de los días navideños y la llegada del invierno, estamos casi seguros que muchas personas optaron por quedarse en casa bien tapaditos, con un chocolate caliente para pasar horas y horas jugando.

De acuerdo con lo que indica esta base de datos, el juego más descargado a lo largo del pasado mes de diciembre fue nuevamente Among Us, tanto en la App Store de iOS (Apple) como en la Play Store de Android (Google). Lo curioso es que en ambas tiendas, el juego de InnerSloth es el único que mantiene un rendimiento constante pues los siguientes puestos varían mucho en títulos por cada lista.

Podríamos dar por hecho, entonces, que Among Us fue el gran triunfador del 2020 en cuanto a juegos móviles se refiere. Pero, como siempre, la opinión que cuenta es la tuya. ¿Cuál crees que haya sido el mejor videojuego para dispositivos móviles del año? Te leemos.