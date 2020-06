Widgets, Clips y hasta abrir tu coche: 5 cosas que podrás hacer en tu iPhone con el iOS14

El iOS14 es finalmente una realidad y llegó para marcar el inicio de la conferencia mundial de desarrolladores de Apple, la cual comenzó con el ya tradicional keynote de Tim Cook, con la diferencia de que en esta ocasión lo realizó ante un teatro completamente vació, pues todo el WWDC se llevará a cabo de forma virtual.

En su discurso, Tim Cook aprovechó para abordar dos temas cruciales en nuestra actualidad: el movimiento Black Lives Matter y el Coronavirus, para después presentar la llegada del esperado iOS14, el nuevo sistema operativo para iPhones que presenta un radical diseño en la pantalla de inicio (es la primera modificación que sufre en 13 años) así como nuevos Widgets, Clips, y herramientas para facilitarnos la vida. Así que sin más te compartimos 5 nuevas funciones que podrás hacer en tu iPhone con la llegada del iOS14 programada para salir en algún punto del próximo otoño.

Picture in Picture

Los más veteranos recordaremos el Picture In Picture como la gran revolución de las televisiones, que nos permitían ver dos canales de forma simultánea gracias a este pequeño recuadro que aparece dentro de la pantalla. Esta característica, nos permitirá ver videos, películas o programas de televisión a través de una pequeña pantalla que flotará dentro de la pantalla principal, una característica que ha estado disponible en algunos otros dispositivos como los iPads desde hace algunos años y que finalmente llegará al iPhone.

Widgets

Widgets es una herramienta que ha estado en iOS desde hace varios años, pero ahora llegará a la pantalla de inicio para facilitar la “experiencia del usuario” permitiéndonos elegir, organizar y personalizar nuestra pantalla con la información más útil, aplicaciones favoritas, desde el clima, música, podcasts, fotos, mapas, relojes, etc.

Esta función nos permitirá tener una pantalla mejor organizada, y sobre todo acceder a información de manera más directa, pero además aprovechará la inteligencia artificial del iPhone para crear diferentes carpetas de Widgets, mismas que se podrán modificar dependiendo de la hora del día, de tu ubicación o la actividad que estés realizando en ese momento, Por si fuera poco, se espera que por primera vez, podamos agregar aplicaciones desarrollados por terceros a nuestra carpeta de Widgets.

App Clips

¿Eres de los que descarga, descarga y descarga apps para solo utilizarlos una vez? Clips es la solución a tus problemas, pues se trata de una nueva característica que te permite descargar precisamente sólo un “clip” de cierta aplicación que necesitas utilizar sin descargarla por completo. Un ejemplo de ello, puede ser, si estás en un Starbucks y necesitas pagar tu café, tal vez no necesites descargar la aplicación, sino simplemente escanear un código QR para hacerte del “Clip” que te permita realizar el pago en cuestión de segundos.

Lo mismo ocurre para rentar bicis, pagar parquímetros, etc. Clips promete descargar únicamente fragmentos útiles de las aplicaciones con menos de 10MB de peso, para realizar una acción de forma rápida y sencilla.

Digital Car Key

Abrir y encender tu coche desde tu teléfono no será nada del otro mundo con la llegada del iOS14 que habilitará la llamada “Digital Car Key” para desbloquear y arrancar tu coche. El primer modelo que funcionará con esta característica será el BMW Serie 5 modelo 2021 que se lanzará el próximo mes, pero Apple dice que está trabajando en estándares con toda la industria automotriz para que cada vez sean más vehículos los que cuenten con esta funcionalidad, que te permite “compartir” o “bloquear” las llaves de tu auto a través de iCloud.

App Privacy

La privacidad ha sido un pilar esencial para Apple y el iOS14 incluye nuevas actualizaciones que nos permitirán saber con mayor detalle el tipo de información personal al que están solicitando acceso nuestras aplicaciones antes de usarlas. Así, podemos saber cuáles buscan rastrear nuestra ubicación, algún tipo de información personal, o financiera, además que nos alertará cuando alguna aplicación esté usando nuestro micrófono o cámara.

Puntos extra:

Pero esto no es todo por lo que el iOS14 también tendrá una actualización (muy esperada por todos) en las que las llamadas ya no ocuparán toda la pantalla, sino que podremos estar hablando por teléfono y acceder a nuestras aplicaciones o pantallas de manera fácil. Además, el nuevo sistema operativo también contará con una buena actualización para en los Mapas que ahora mostrarán estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de su ruta, nuevas zonas de congestión, así como direcciones y rutas para bicicletas, avisándonos qué tan congestionadas pueden estar las ciclovías que pretendemos usar, sin olvidarnos de herramientas que ya conocemos como Siri, Home y ahora, Translate para traducir, palabras, frases y hasta pláticas en tiempo real.

El nuevo iOS14 estará disponible en algún punto del Otoño y la buena noticia es que será compatible con el Phone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus

y iPhone SE 2016.