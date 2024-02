Lo que necesitas saber: México es uno de los países en los que menos se lee. Seleccionamos 10 libros en español para empezar a hacer nuestra biblioteca.

La lectura es algo grandioso, es la posibilidad de entrar a un cosmos desconocido en el que todo es posible y no hay límites. Cada libro merece un lector y todo lector merece una guía para empezar, una obra importante que marque el inicio de su vida detrás de las letras, y qué mejor si iniciamos por las piezas hechas en nuestro idioma, por ejemplo con los libros en español más importantes y emblemáticos que todos debemos leer una vez en la vida.

Y es que si hay un tema pendiente en nuestro país es, sin duda, la lectura. De acuerdo con encuestas levantadas por el INEGI, en 2022 los mexicanos leen aproximadamente 1.7 libros al año, una cifra por debajo de la media de lugares como Estados Unidos o España, donde se leen de 9 a 12 obras al año.

Los libros aportan grandes beneficios al cerebro humano./Imagen Unsplash

El remedio a este problema es fácil. La única forma de mejorar estas cifras es abriendo un libro, el que queramos, el que hable de lo que nos guste, el que describa nuestras afecciones. Después de todo, la lectura tiene profundos beneficios en nuestra psique como el aumentar la comprensión, enriquecer nuestro vocabulario y asistirnos en la resolución de problemas.

La opciones son tan infinitas como abrumadoras, basta con entrar a una biblioteca y ver libreros repletos de páginas para sentirnos intimidados. En ese sentido, vale la pena respirar y comenzar nuestra exploración por aquellas obras emblemáticas que se han escrito por las grandes plumas del español.

México es uno de los países que menos lee en el mundo.

A propósito de esto, y para hacer más fácil la tarea, hemos buscado las 10 obras más leídas en español. Un grupo de libros asombrosos que nos revelan personajes, atmósferas e historias capaces de transformar la forma en la que enfrentamos la vida.

Los 10 libros más leídas en español

Esta lista lo tiene todo, amantes anónimos en París, un pueblo onírico, situaciones que revelan esa magia oscura y encantadora de Latinoamérica y un buen número de personajes que están en busca de un algo que los haga sentirse un poco más felices.

Vale la pena destacar que entre los autores seleccionados hay ganadores del Premio Nobel y algunos de los mejores artistas hispanoamericanos que han conocido las letras en nuestro idioma. Cada obra puede ser parte de la biblioteca personal que cada quien debería tener en casa.

1.Niebla

Miguel de Unamuno, España

Publicada en 1914, esta novela se centra en Augusto, un hombre que se cuestiona los pormenores de la existencia y que dialoga con dios como un lector habla con el escritor.

Un libro introspectivo sobre la búsqueda del espíritu/Imagen Lectorum

Este libro es en sí mismo un viaje interno. Entre otras cosas, nos permite entender en primera fila cómo funcionan las emociones más primarias de los humanos como la soledad y la tristeza.

2.Cien años de soledad

Gabriel García Márquez, Colombia-México

No se trata de cualquier novela, es más bien el acercamiento más profundo que tenemos a la nostalgia. A través de una escritura no lineal, los lectores entramos de lleno a un pueblo que no existe, pero que es todos los pueblos al mismo tiempo, Macondo. En él seremos parte de las historias, a veces realistas y a veces fantásticas de la familia Buendía.

Este libro tardó casi 14 años en terminarse./Imagen Wikipedia

Esta novela ha sido traducida a casi todos los idiomas y ha sido incluida en la lista de las 100 mejores obras escritas en el español del periódico Le Monde. Como dato curioso, sus páginas se escribieron en una colonia de la CDMX.

3.Rayuela

Julio Cortázar, Argentina

Dos amantes se buscan sin encontrarse entre las calles laberínticas de París. Él, un empedernido melómano que expresa en sus caminatas la eterna melancolía del exilio. Ella por su parte, una errática extranjera que prefiere ser la poesía, no el poema.

Rayuela se puede leer de varias formas/Imagen Flickr.

Esta novela no se parece a nada, entre otras cosas porque tiene muchas formas de leerse y entenderse. Más que un escrito común, es un rompecabezas en el que el lector lo decide todo, desde la historia que quiere leer, hasta los personajes que la protagonizarán.

4.Pedro Páramo

Juan Rulfo, México

A Rulfo le bastaron sólo dos obras para convertirse en leyenda. En el caso de esta novela corta, el autor explora las vicisitudes de la vida y la muerte en un infernal pueblo llamado Comala, en el que los personajes están sumergidos en un limbo eterno en el que nada empieza y nada termina.

Una de las dos obras que escribió Juan Rulfo/Imagen Wikipedia

Publicada en 1955 por el Fondo de Cultura Económica, la obra sigue de cerca la truculenta historia de Juan Preciado, un viajero huérfano que va en busca de su padre “un tal Pedro Páramo”.

5.Pantaleón y las visitadoras

Vargas Llosa, Perú

En las remota selva de Perú, un sanguinario grupo de soldados comandado por el intachable Pantoja, se adentra en la Amazonia en busca de prostitutas que complazcan las fantasías de los militares. En este viaje, cada personaje descubrirá todos los demonios que viven atrapados en la selva.

Se trata de la cuarta novela de Vargas Llosa./Imagen Flickr

He aquí un verdadero referente de la literatura sudamericana. Esta novela desentraña una historia trágica y común en los conflictos armados en Latinoamérica. Hasta ahora, la obra ha tenido dos adaptaciones cinematográficas y ha vendido millones de copias.

6.Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes

La obra más icónica de la literatura en Español sigue vigente a más de cuatro siglos de su publicación en 1615. En sus páginas encontraremos postales de lo que para los expertos fue la primera novela moderna de la historia; una reflexión sobre el romance, la locura y la introspección.

Este libro revolucionó la literatura. /Imagen Wikipedia

En sus dos partes encontraremos las épicas aventuras de un caballero fracasado y su compinche, que al recorrer la península ibérica descubren una sociedad decadente en la que una delgada línea separa a los cuerdos de los locos.

7.El laberinto de la Soledad

Octavio Paz, México

He aquí un gran ensayo sobre todos los Méxicos que es México. Mediante un repaso minucioso de la historia, el autor hace con palabras el retrato de un país que es tan luminoso como oscuro, tan colectivo como individualista.

Un ensayo sobre los claroscuros de México./Imagen Amazon

Publicada en 1950, esta obra transformó para siempre la carrera de Paz. No sólo lo convirtió en una de las grandes plumas hispanoamericanas, sino que eventualmente le dio a México el primer y último Premio Nobel de Literatura que ha habido en el país.

8.El Aleph

Jorge Luis Borges, Argentina

Una colección de cuentos que no se parecen a nada. Relatos sobre bibliotecas que no empiezan y no acaban, sobre laberintos inventados que no tienen salida y sobre todos los libros que se han escrito en la historia.

Borges alcanzó con este libro su máximo esplendor literario./Imagen Fickr

Para Borges, esta pieza le permitió conquistar su estilo ecléctico que deambula entre el ensayo y la fantasía. Sus narraciones, aunque breves, nos hacen entrar a un universo sin imposibles. Un sitio donde hay seres inmortales que detienen el tiempo y otros que pueden recordarlo todo.

9.Doña Bárbara

Rómulo Gallegos, Venezuela

En medio de la dictadura de Juan Vicente, Gallegos publicó una novela sobre una terrateniente a la que la vida ha vuelto casi despiadada. Tras experimentar un trauma en su juventud, Bárbara ha usado la belleza y la manipulación para conseguir poder.

La historia de una mujer única en su época./Imagen Wikipedia

Esta pieza literaria nos permite sumergirnos en el complejo papel que han tenido las mujeres dentro de sociedades machistas, donde, o son un objeto del deseo o no son nada.

10.Romancero gitano

Federico García Lorca, España

Si lo que se busca es un buen libro de poesía, estos textos son simplemente perfectos. Se trata de una obra de arte compuesta por 18 romances sobre el duelo, los gitanos y todas las atmósferas que los rodean. El día, la noche y las veces que la luna hizo estragos en el agua.

Una colección de poemas sobre los gitanos. /Imagen Wikipedia

Estos poemas reflejan no sólo el gran talento de Lorca, sino sus convicciones sociales. Además de dejarnos encantar por sus versos, lo que encontraremos en esta antología es una crítica a la forma injusta y trágica en la que por años la Guardia Civil Española persiguió a los grupos de gitanos que había en España.

Y ustedes ¿han leído alguno?, ¿Cuál otro nos recomiendan?

