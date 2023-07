No sólo fue Twitter: 10 empresas y marcas famosas que cambiaron su nombre

Lo que necesitas saber: Al igual que Twitter, varias empresas y marcas famosas han cambiado su nombre a lo largo de los años. Acá hablamos sobre algunas de ellas.

El pasado 23 de julio fue un día importante para la historia de las redes sociales, pues a Twitter le cambiaron el nombre y logo que mantuvo durante 17 largos años gracias a una serie de decisiones tomadas por Elon Musk, empresario que compró dicha plataforma en 2022.

Como ya les habíamos contado desde antes, con la compra de Twitter –o así llamado hasta hace unos días– Elon Musk ha hecho de todo con tal de aumentar la popularidad de dicha red social y valga la pena toda la lanota que gastó (pagó 44 mil millones de dólares).

El logo de X proyectado en los todavía cuarteles de Twitter / Foto: @lindayacc

Elon Musk cambió el nombre y el logo de Twitter

La última jugada por parte de Musk ha sido el cambio de nombre y logo de Twitter, pues el pajarito azul, su nombre y dominio han desaparecido para darle espacio a una espantosa X, esto en un intento más de Elon de volver a esta red social una super app.

Aunque en la mente de Elon Musk este es el primer paso de para la realidad de la app X, muchos usuarios no han quedado conformes con el cambio del ya no llamado Twitter, pues varios no se acostumbran al nuevo nombre, el logo o a la idea de decirle de otra forma a una red social que han usado durante años.

Elon Musk le cambió el logo, el nombre y el color a Twitter / Foto: @elonmusk

10 empresas famosas que cambiaron su nombre

Aunque en los últimos días Twitter ha sido noticia por su cambio de nombre, no es la única empresa conocida que ha sufrido una situación de este tipo. De hecho varias de las grandes corporaciones que conocemos tuvieron antes otro nombre menos conocido.

Desde Tinder y Google, pasando por marcas como Amazon o Nike, acá les contamos de 10 empresas famosas que con motivos de mercadotecnia, para evitarse problemas legales o porque de plano no les gustaba, cambiaron su nombre en algún punto de su historia.

10.- Sony

Sí, aunque Sony es hoy por hoy uno de los principales fabricantes de videojuegos, así como de aparatos de video, audio y más tecnologías de la comunicación, el nombre con el que se fundó esta compañía, el 7 de mayo de 1946, fue el de ‘Tokyo Tsushin Kogyo’ (y se le conocía también como Totsoku).

La compañía fue creada por Masaru Ibuka y Akio Morita, dos talentosos jóvenes japoneses que en 1958, ya con el éxito de un receptor de radio basado en transistores y una radio de bolsillo, decidieron cambiar el nombre de la compañía Sony, pues el de Tokyo Tsushin Kogyo era muy difícil de pronunciar para los estadounidenses.

Los creadores de Sony decidieron nombrarlo así para facilitar la pronunciación de la marca en Estados Unidos. Foto: Getty Images

9.- Google

Cuando pensamos en buscar algo en internet estamos seguros de que la primera página que se les viene a la mente es la de Google. Sorprendentemente eso podría ser diferente hoy en día, pues la ahora compañía estadounidense fundó al buscador con el nombre de ‘Backrub’

En 1996, Larry Page y Sergey Brin lo nombraron de esa forma haciendo alusión a los enlaces que un buscador daba a los usuarios. Afortunadamente no les convencía del todo y un año después decidieron renombrar a su buscador como Google.

Logo de Google. Foto: Getty Images

8.- Tinder

Sí, la app de citas más popular del mundo (y que ha tenido sus polémicas gracias a estafadores) no nació como Tinder, pues su prototipo original estaba llamado como ‘MatchBox’ en los lejanos 2012, cuando Sean Rad, Justin Mateen y Jonathan Badeen tuvieron la idea de una app para ligar.

Aunque la idea perduró, el nombre no lo hizo por mucho tiempo, pues ese mismo año y antes de que fuera lanzado en tiendas de apps, los creadores de la aplicación finalmente le cambiaron el nombre a Tinder, cuyo logo (un fueguito) quedó igual.

Tinder. Foto: Getty Images

7.- Amazon

Hoy en día nadie se imaginaría pidiendo un paquete por Cadabra o viendo una serie en Cadabra Prime, pero quizá así sería si el fundador de Amazon, Jeff Bezos, hubiera mantenido el nombre de la tienda digital de venta de libros que fundó en 1994.

Sin embargo, su idea cambió cuando un abogado pensó que el nombre se llamada Cadáver y Bezos creyó que ese error podrían tenerlo más personas. Así que un año después se decidió por Amazon sin imaginar que sería la corporación de comercio electrónico más grande de todos los tiempos.

Jeff Bezos nombró su compañía como Amazon para evitar que la gente se equivocara de nombre. Foto: Getty Images

6.- Starbucks

En el año de 1971, Starbucks nació solo como una tienda que vendía granos de café para llevar y otros insumos para preparar dicha bebida. Y a pesar de que en varios años tuvo sus altas y sus bajas, el negocio creado por los profesores Jerry Baldwin y Zev Siegl y el escritor Gordon Bowker, perduró.

Starbucks vino de la inspiración del libro Moby Dick, pues un capitán del barco ballenero (el Pequod) se llamaba así, y su logo era el de una sirena dentro de un círculo color café que después pasó a ser verde y tener las palabras ‘Starbucks Coffee’.

Así fue hasta el año 2011, cuando la empresa decidió eliminar la palabra ‘Coffee’ y hacer una pequeña modificación del logo, pues la compañía ya comercializaba sus productos en otros lados y tampoco se dedicaba sólo a vender café a sus clientes.

En 2011 Starbucks dejó de tener el ‘Coffee’ en su nombre. Foto: Getty Images

A varias empresas y marcas famosas les cambiaron el nombre incluso en más de una ocasión

5.- Apple

Quizá su cambio de nombre no fue tan radical, pero pocos saben que la empresa de tecnología más grande del mundo nació en 1976 bajo el nombre de Apple Computers y de la mano de sus fundadores Steve Jobs, Ronald Wayne y Steve Wozniak.

La razón era simple: la empresa vendía computadoras. O al menos así fue hasta que en 2007 el fallecido Jobs anunció que cambiarían el nombre de la empresa a Apple Inc., pues para entonces la compañía de la manzana ya contaba con otros dispositivos como el iPod, el iPhone y muchos otros más.

Foto: Getty Images

4.- Pepsi

El popular refresco es creación del químico farmacéutico estadounidense Caleb Bradham, quien en 1983 inventó la bebida azucarada a la cual muy ingeniosamente nombró como ‘Brad’s Drink’ (‘La Bebida de Brad’, en español).

Sin embargo, tiempo después Bradham decidió cambiar el nombre de su bebida a Pepsi-Cola, la cual era la combinación de las palabras “pepsina”, una enzima digestiva que crea nuestro estómago, y “cola”, por la nuez de cola que usaba para la creación del refresco.

En 1962 la compañía de Pepsi cambió el logo del refresco donde dejó de aparecer la palabra ‘Cola’ y desde entonces muchos conocemos a este refresco simplemente como Pepsi.

Latas de Pepsi. Foto: Getty Images

3.- Snickers

“¿Hambre? Cómete un Marathon”, ¿qué les suena raro en esa oración? Seguramente la última palabra. Y es que ese eslogan conocido es del chocolate Snickers, uno de los productos más famosos de la compañía Mars Wrigley que no en todos lados se llamaba así.

Snickers se lanzó al mercado en el año de 1930 y se vendía bajo el nombre de ‘Marathons’ en el Reino Unido e Irlanda. Al menos así fue hasta 1990, cuando la compañía decidió modificar el nombre de los chocolates y dejó el ‘Snickers’ para la gente de todo el mundo.

En Reino Unido e Irlanda este conocido chocolate no se llamaba Snickers. Foto: Getty Images

2.- Playboy

La famosa revista del conejito es conocida en todo el mundo como Playboy, aunque en su momento su fundador, el fallecido Hugh Hefner, planteó la idea de nombrarla ‘Stag Party’, que es como se le dice en inglés a lo que conocemos como “despedida de soltero”.

La cuestión es que en ese entonces (1953) ya existía una revista llamada Stag, quien le envío a Hefner una carta para informarle que iban a proceder en su contra. Esto llevó al empresario a cambiar el nombre a Playboy e incluso a que se creara un nuevo logo (que actualmente conocemos), pues antes de ser un conejo era un ciervo.

Hugh Hefner, creador de Playboy. Foto: Getty Images

1.- Nike

La marca del ‘Just Do It’ fue fundada el 25 de enero de 1964, aunque no como Nike, sino bajo el nombre de ‘Blue Ribbon Sports’, una distribuidora en Estados Unidos de Onitsuka Tiger, una empresa japonesa que elaboraba zapatillas deportivas.

El negocio de Bill Bowerman, un entrenador de atletismo de la Universidad de Oregón, y Phil Knight, su alumno, fue tanto que en 1971 lanzaron su primer producto propio y nombraron a su empresa como Nike, esto en honor a la diosa griega Niké, representante de la victoria.

Logo de Nike. Foto: Getty Images

Como pueden ver, son muchas las marcas y empresas que han recurrido al cambio de nombre. ¿Será que en unos años a Elon Musk le funcionará la misma fórmula con X en lugar de Twitter?

