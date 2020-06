Se acerca el Día del Padre. Esta fecha en la que nos toca regresarle a papá un poco del cariño y el esfuerzo que nos ha dado durante toda nuestra vida. Aunque sólo se lo podamos regresar en una menor medida, seguro que podemos empezar por algún lugar. Al final el detalle y la intención es lo que cuenta (sí, es un cliché pero uno muy verdadero).

Seguramente por ahí han escuchado a su papá decir que se le antojaría tener esto o aquello. Eso sin duda es una gran opción. Casi nunca el cliente te dice en la cara que es exactamente lo que quiere. Sin embargo es momento de ser realistas y entender que en estas épocas es más importante que nunca cuidar el dinero.

Teniendo en cuenta que la intención es lo que cuenta y que hay que cuidar la lana, ¿por qué no le hacemos algo nosotros mismos? Algo que no salga muy caro y que le vaya a gustar o a ser de utilidad. Así que es momento de ponernos creativos. Algo un poco complicado porque así es con los papás de vez en cuando: parecen tenerlo todo y no querer nada. De igual forma, aquí hay unas ideas que pueden poner en marcha la intención.

10 regalos del día del padre que puedes hacer tú mismo

Hacerle galletas o pan dulce

¿A qué papá en este universo no le gustan las galletas o el pan dulce? Si no le gusta… aguas. Puede ser un impostor. De alguna forma, una vez que un hombre tiene a un bebé se le mete el gen del pan dulce (muchas veces acompañado de un vaso de leche fría).

Para este Día del Padre puedes convertirte en su reposter@ favorit@. La verdad es que es una opción increíble. Aprendes a hacer pan o galletas (si es que no lo sabes), dejas la casa oliendo delicioso y le das a tu papá su postre favorito mientras disfrutan su película favorita.

Organizador de corbatas

Aunque ahorita se la pase haciendo home office y no esté usando sus corbatas, algún día va a regresar a la oficina y tendrá que volvérselas a poner. Ahí es cuando entra el desastre y se empiezan a desorganizar. Si tu papá es de estos, les tenemos la idea de un organizador de corbatas que es fácil de hacer, muy barato y muy bonito.

Lo único que necesitas es un pedazo de madera, pintura o barniz de madera para darle un toque elegante y unos cuantos clavos. Aquí les dejamos la foto para que ven lo sencillo y bonito que se ve:

Playlist

¿Qué mejor que compartir con tu papá un rato de buena música de su época? Realmente casi nada. Muchas veces los papás dejan de escuchar música porque la tecnología los supera. No le agarran a Spotify o Apple Music y dejan sus grandes jams atrás. Pero la solución a esto es que te tomes el tiempo de hacerle una lista de reproducción con sus rolas y artistas favoritos.

Pueden hacerla juntos e ir platicando de música y algunas historias que tenga de sus épocas de joven o si ya te sabes sus gustos musicales lo puedes sorprender con la lista en su nueva cuenta y le enseñas cómo quitar y meter canciones. Por ahí hasta puedes hacer una de tus artistas favoritos y compartirle lo que estás escuchando y hacer crecer su vínculo de amistad a través de la música.

Collares de cerveza

Además del pan dulce, ¿a qué papá no le gusta la cerveza? Este es un regalo ganador. Un six de sus cervezas favoritas (pueden ser unas artesanales) pero con collares que los inviten a hacer una dinámica cada que se abra una cerveza.

Los collares pueden ir acompañados de leyendas como “¿Cuál ha sido tu concierto favorito?”, “Cuenta una historia que nadie sepa de tu juventud”, “¿Cuál ha sido la noche más loca de tu vida?”, o cualquier cosa que quieras saber de tu papá. Las cervezas se irán abriendo solitas mientras la conversación fluye. Aquí les dejamos unos ejemplos de los colares que pueden hacer con facilidad.

Una tarjeta personalizada

No hay nada más barato y más hermoso que unas palabras escritas con amor. Hacerle una carta a papá es un regalo de lujo. Ahí le puedes escribir sobre anécdotas que tengan en común, sobre algo que te gustaría decirle o agradecerle por todo lo que ha hecho por ti.

También si te quieres poner creativ@ le puedes escribir un cuento de tu autoría, un poema o una canción si hay inspiración. Tengan por seguro que por aquí no hay falla. A papá le va a encantar leer tus palabras y tendrá todo y más de lo que pudo imaginar con ella.

A la carta la pueden adornar con dibujos, fotografías, o le puedes hacer un diseño locochón como el que les vamos a compartir a continuación. Sin embargo no olviden que aquí lo importante son sus palabras.

Marco de fotos

Los papás no son de tener muchas cosas en su oficina, pero nunca podrá faltar una o unas fotografías de la familia. Tal vez es hora de darle un marco de fotos más al estilo 2020 pero que se mantenga físico como le gusta. Por eso este marco de fotos intercambiable es una gran opción.

Lo único que necesitas en un marco y un par de ganchos para colgar las fotografías. En este enlace pueden ver cómo hacerlo de principio a fin, pero esta sólo es una idea. Si este marco despierta nuevas ideas sería genial que vayan tras ella.

Jarrón de memorias

No necesitas mucho para hacer este increíble y hermoso regalo. Un jarrón que ya no uses (el cual puedes decorar) y piezas de lego viejas o realmente cualquier cosa en la que puedas escribir memorias.

El chiste de este regalo es hacerlo mientas tienes una conversación de todo lo que han hecho juntos. Puede ser desde ir a la playa, jugar juntos fútbol, escalar una montaña, ir a ese restaurante que siempre quisieron. En la conversación saldrán memorias que han construido a lo largo de los años y poco a poco irán llenando el jarrón.

Al final este jarrón se lo regalas para que lo ponga donde más le guste. Es un regalo fácil de hacer pero que los llevará a ver lo mucho que han vivido juntos.

Aceite para pre afeitar

Si su papá es de esos que les crece la barba como locos, un aceite para antes de afeitarse hecho por ustedes puede ser una gran opción de regalo. La verdad es que hacer uno no es nada complicado y le puede ayudar mucho para no irritarse.

Lo único que necesitas es un frasco y estos ingredientes que comúnmente encuentras en la cocina: Aceite de oliva, canola (aceite de colza), coco, germen de trigo, aguacate, sésamo y jojoba. Sólo tienes que mezclar bien los ingredientes y hasta puedes agregar alguno de la preferencia de tu papá.

Tutoriales para hacerlos hay muchísimos en Internet y ahí seguro encuentras un aceite que vaya con las necesidades de tu papá. Por lo pronto nosotros les dejamos este que nos gustó:

Ver en YouTube

Bowls botaneros de vinilo

Los papás deportistas encuentran su placer más grande viendo el partido de fútbol o americano con una cerveza y su botana favorita. Para la cerveza ya les dimos una idea, pero para la botana ahí les va la siguiente. Si por ahí tienen unos discos de vinilo viejos y rayados, los puedes convertir en un botanero de lujo. La verdad es que es regalado hacer esto, lo único que necesitas a parte de los vinilos es un recipiente que se pueda meter al horno.

Una vez que tengas los dos, colocas el vinilo arriba del recipiente, lo metes al horno y el calor hará lo suyo. Lo primero que debe hacer es encender el horno a unos 350 grados. Luego tomas tu disco y tu tazón y los colocas dentro del horno una vez que se ha calentado un poco. Espere hasta que el disco comience a deformarse un poco y ahí es cuando lo sacas del horno.

Después de sacarlo del horno, simplemente presionas el disco hacia abajo en cualquier tazón o forma que desees. No es la gran ciencia y ahí tienes un gran regalo. Les dejamos todo el proceso por aquí.

Helado de mezcal, tequila o su bebida favorita

Un postre delicioso con su destilado favorito puede ser algo increíble o innovador para su papá. Hacer esto no es nada del otro mundo y con seguridad le va a gustar.

Aquí les vamos a dejar la receta para el helado con mezcal, pero la pueden hacer con la bebida que tengan en casa. Primero necesitas 500 gramos de tequila, mango, fresa o jamaica (lo que más te guste), dos tazas de jugo de la misma fruta y media taza de mezcal. Después se mezclan los ingredientes en la licuadora hasta tener una combinación homogénea.

Luego la viertes a un recipiente y la metes al congelador dos horas y la sacar para volver a mezclar. Es importante que no se cristalice. La dejas otro rato en el congelador y listo. Tendrás tu delicioso helado. Aquí puedes checar otras recetas con otras bebidas.