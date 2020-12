¡Pura joya! Estos fueron los 10 videos más vistos en TikTok en 2020

Estamos terminando el año y con él viene el recuento de todo lo que pasó a lo largo de estos casi 12 meses. Desde que el coronavirus se convirtió en pandemia y nos obligó a encerrarnos en casa para evitar cualquier contagio, muchas personas encontraron distracción en las distintas apps que tenemos disponibles. Pero si tuviéramos que elegir la app del 2020, sin duda sería TikTok, que nos regaló un montón de joyas durante todo este tiempo.

Y es que no podemos hacernos de la vista gorda, aunque no subamos ni un solo video a la plataforma, todos hemos visto algún reto viral u oímos hablar de alguna tendencia dentro de esta curiosa red social que, muchas otras plataformas están intentando desbancar cof cof, Facebook y Snapchat ; sin embargo, al menos podemos estar seguros que este año se lo llevó por completo la app creada por ByteDance.

TikTok nos muestra el año en videos

En un año donde la app creció a pesar de la pandemia –y de las amenazas del presidente Donald Trump–, TikTok publicó la lista de los videos virales del 2020. Entre ellos tenemos a personas muy creativas que le echaron ganas a la hora de llevar a cabo sus ideas frente a la cámara de su celular, y otras más que para ser muy honestos, no entendemos muy bien cómo es que están en estos lugares. En fin, quienes somos nosotros para juzgar, ¿verdad?

Este listado nos recuerda que este año tuvimos mucho tiempo libre para ver un montón de cosas, la gran mayoría un tanto raras. Pero basta de hablar, a continuación les contaremos cuáles fueron los videos que la rompieron en TikTok a lo largo de este año.

Esta es la lista de los 10 videos virales

10. A goose literally throwing it back — @hartyt_

Hunter Clay, de 17 años, y su gansa bailarina, Lauren, se hicieron virales en abril, por razones muy obvias. Con el título “If I Back It Up, Is It Fat Enough” de Cookiee Kawaii, los movimientos de la cola de Lauren realmente ganaron el corazón de TikTok.

9. This superhero transformation — @thejulianbass

Demostrando que el verdadero talento todavía puede hacer que te fijes en alguien dentro del internet, la transformación de superhéroe creativo de Julian Bass le ayudó a ganar más de 1,3 millones de seguidores y la atención de Marvel.

8. Miss Tabitha Brown’s carrot bacon — @iamtabithabrown

Fácilmente una de las personas y cuentas más sanas que salieron de este año en TikTok, Tabitha Brown, la influyente vegana que con su receta de tocino de zanahoria se ganó el respeto de un montón de personas. Esta delicia le dio un lugar en el programa de Ellen DeGeneres, donde le enseñó a Tiffany Haddish cómo cocinar esta misma receta.

7. The meatier/meteor joke — @lizemopetey

Quizá este sea el momento más absurdo pero divertido del 2020, la broma mega viral de Eliza Petersen sobre cómo los dinosaurios se extinguieron. Representando las partes de Dios y de un ángel, esta chica bromeó diciendo que un simple malentendido era la razón por la que los dinosaurios ya no andaban por la Tierra.

6. The obscure Russian cereal jingle — @awa_de_horchata_uwu

Fue difícil escapar de escuchar “Mi pan su su sum” –que de hecho, es el cover de un jingle ruso de un cereal llamado Miel Pops–, pero gran parte de que esa canción se hiciera viral este año fue gracias a esta llama bailando. Y la verdad es que no entendemos muy bien por qué ganó tanta atención en TikTok, pero así las cosas.

5. Will Smith wiping it down — @willsmith

A diferencia de tantas celebridades que se unen a la plataforma, Will Smith anduvo bastante activo dentro de TikTok y participó en la tendencia “Wipe It”, recordando a su personaje de Men in Black, el agente J.

4. Justice for the original ‘Renegade’ — @nba

Con el rápido crecimiento de los influencers de TikTok, se inició una enorme conversación sobre quién es el dueño y merece el crédito por crear estos bailes virales. Pero todo llegó a un punto crítico a principios de este año, cuando el mayor creador de la aplicación, Charli D’Amelio, fue acusado de robar el ‘Renegade’ a Jalaiah Harmon, una chica de 14 años.

Después de toda la polémica, Harmon terminó obteniendo el mérito que merecía y apareció en un gran escenario para bailar durante el juego de las estrellas de la NBA.

3. The co-worker you despise on Zoom — @itscaitlinhello

Caitlin Reilly construyó una marca propia en TikTok al retratar perfectamente a todas las personas, personajes y cosas que a todos nos gusta odiar. Pero durante la pandemia, estaba claro que muchos se sentían de la misma manera con los molestos compañeros de trabajo durante todas esas reuniones de Zoom a las que teníamos que entrar mientras trabajábamos desde casa.

2. The skateboard riding, juice drinking vibe king — @420Doggface208

Cuando pensábamos que el 2020 no nos traería alegrías, un hombre llegó para unirnos a todos: Nathan Apodaca. El ‘tiktoker cholo’ saltó a la fama a finales de septiembre, por ese épico video donde sale patinando al ritmo de “Dreams” de Fleetwood Mac mientras bebía jugo de arándano.

Después de que su TikTok se hiciera viral, Apodaca recibió una camioneta, compró una casa nueva en efectivo, e incluso consiguió que algunos de los miembros de Fleetwood Mac –como Mick y Stevie Nicks– se unieran a TikTok sólo para recrear su increíble vibra. Este es el ejemplo perfecto de cómo un video puede cambiarle la vida a una persona.

1. M to the B — @bellapoarch

La más desconcertante de las influencers que salieron este 2020 es Bella Poarch, que se ha ganado miles de views y seguires que ha hecho dentro por sus videos de sincronización labial mientras muestra sus gestos de manera exagerada. Por razones que no entendemos, el video de súper zoom “M a B” es el más visto de la plataforma, lo cual es una prueba de que cualquiera puede ser famoso en 2020.