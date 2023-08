Lo que necesitas saber: Desde el mundo digital hasta las nuevas experiencias en tiendas físicas, acá te contamos qué cambios han tenido algunos servicios y productos y el porqué nos encantan.

¿Te tocó usar los teléfonos de disco que tenían tus abuelitos en sus casas? ¿O alcanzaste a usar la videocasetera de tus papás? (esa que a cada rato se comía la cinta de tu película favorita). Aunque extrañamos muchas cosas de antes, la neta es que no nos quejamos de la evolución que han tenido.

Existen varios ejemplos de servicios, objetos y experiencias que han ido cambiado en los últimos años y acá te vamos a presentar 3 que son mejor que nunca, aunque conservan su esencia y finalidad original. ¡Chécalos!

Joven le enseña a adulto mayor a usar un smartphone. Foto: Especial

Ya no tenemos que quedarnos en casa para esperar una llamada gracias a la evolución de los teléfonos

Si eres de las generaciones más recientes seguro creciste con celulares y tal vez en tu casa nunca hubo un teléfono fijo. Pero no siempre fue así y tus papás tuvieron que sufrirla cuando estaban en la calle y tenían que hacer o recibir una llamada. ¿Querías avisarle a tu mamá que vas a llegar tarde? A buscar en la calle un teléfono de monedas, o llegar a escondidas a casa.

¿Has escuchado a tus tíos decir: “en mis tiempos jugábamos en la calle y no estábamos todo el día con el celular”? Pues sí, porque en nuestros tiempos no podíamos ver nuestra caricatura favorita a donde fuéramos, ni presumir las sincronizadas de la cooperativa escolar en redes sociales. Si no, probablemente hubiéramos estado igual.

Los smartphones cada vez son más veloces, inteligentes (¡duh!) y cuentan con todo lo que solíamos tener en nuestra sala, pero mejor; por ejemplo, música, enciclopedias, mapas, fotos, y hasta películas, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto, el servicio de streaming.

Joven viendo películas en su tablet. Foto: Especial

Así cambió el mundo multimedia: ¡Cine en casa, en la cocina, en donde quieras!

No a todos les tocó, pero antes tenías que buscar la programación de tu servicio de televisión para ver si iban a pasar algo que te gustaba y agendarlo. ¿Solo tenías libre cierto día y hora para ver algo con tu familia o amigos? Entonces a rentar un VHS y esperar que a todos les guste. ¡Pero que no se te haya olvidado regresarlo a tiempo, porque te salía más caro!

Eso ya fue, ahora podemos ver la película, serie o documental que se nos antoje, a la hora que se nos antoje y hasta en dónde se nos antoje. Cocinando, en la cama, en el sofá o hasta en el metro. Los servicios de streaming evolucionaron la forma en la que vemos contenido multimedia y ya ni siquiera necesitas una televisión para ver si Teresa se quedó con Mariano o con Arturo (ya sabemos que ves la novela con tu mamá).

Claro que para mejor calidad, una pantalla más grande. Y aunque las compras en línea andan de moda, nada supera ir a tu tienda favorita a ver en persona cómo se ve la resolución de esa TV que quieres, además que si te la llevas tú mismo a casa ya no estarás preocupado que te vaya a llegar dañada. Por eso, la tercera cosa cuya evolución amamos son las experiencias de comprar en tiendas departamentales.

Grupo de amigas van de compras. Foto: Especial

La nueva experiencia en Suburbia hace que ir de compras sea mejor que nunca

Aunque nos encanta la tecnología y la facilidad de comprar en línea, ir de shopping en persona sigue teniendo un encanto particular, aquí te compartirnos algunas de las razones:

Puedes probarte la ropa y zapatos antes de comprarlos, así te aseguras que la medida, textura y hasta el color son justo lo que estás buscando.

así te aseguras que la medida, textura y hasta el color son justo lo que estás buscando. Te llevas el producto en ese mismo momento, es una gran solución en caso de fashion emergency, como un desperfecto o imprevisto en tu look.

Puedes comparar productos de diferentes marcas, como una laptop, para ver en tiempo real cómo funcionan y no llevarte una sorpresa desagradable.

Chica cargando bolsas de compras. Foto: Especial

Suburbia ofrece todas estas ventajas y además también evolucionó la experiencia de comprar en sus tiendas. Lo mejor de siempre sigue presente, como los precios accesibles y marca súper rifadas como Weekend, Contempo, Non Stop, entre otras (si no las conoces, chécalas acá y lánzate a probártelas) pero también han hecho varios cambios como:

Una nueva organización en sus departamentos para que encuentres lo que buscas fácilmente.

Variedad de artículos para el hogar.

Mejor iluminación.

Mejor atención a sus clientes.

Tú pregunta y siempre habrá alguien que te haga el paro en lo que necesites y algo muy cómodo es que siempre encontrarás una tienda Suburbia cerca de ti, así que si lánzate con tu crew y ármate un divertido shopping day.

