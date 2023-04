Alguna vez alguien muy sabio dijo sobre la Ciudad de México “es una ciudad tan compleja que necesita ser leída…” y qué razón tenía, este lugar es único y por eso ha sido escrito por la pluma de múltiples autores que han querido capturar esta jungla urbana en la que vivimos. Hablamos de cuentos y demás textos en los que la Ciudad de México es la protagonista.

Historias breves y cortas que nos hacen comprender a este monstruo absurdo y genial.

Y no es para menos, esta urbe está en constante movimiento y para vivir en ella hay que habituarse a las lluvias torrenciales, a la alerta sísmica y estar rodeado de cientos y cientos de personas.

Gente que sale de la nada, que atiborra las calles y las paradas de metro a las ocho de la mañana. Gente que camina debajo de sus paraguas o que hace fila en la esquina de los tacos.

No obstante, a pesar de que ser chilango es casi una aventura de alto riesgo, esta ciudad es también un espacio entrañable. Buen clima, excelente gastronomía, espacios culturales que no se parecen a nada, un museo inmenso que resguarda nuestra historia y pequeñas arterias de casas de colores y piso empedrado.

La CDMX es y será por siempre (no importa dónde vivamos) nuestra pequeña gran casa y por eso los que nacimos aquí, hemos aprendido a amarla y a veces a odiarla.

Con ésto en mente y porque este domingo se celebra en todo el planeta el Día Internacional del Libro, nos dimos a la tarea de buscar cinco relatos que suceden a en la capital mexicana. Historias que nos permitirán viajar a nuestra esencia y descubrir una nueva forma de observar nuestra cotidianidad.

He aquí un relato para comprender cómo lucían las calles, las avenidas y los paisajes de esta urbe a principios del siglo XX.

Una de las piezas emblemáticas de uno de los escritores más importantes que han nacido en la Ciudad de México. Aura es un texto escrito en segunda persona, que transita entre el cuento y la novela y relata la historia de un encuentro entre un hombre y sus propios juicios sobre la vida.

He aquí el escritor que amaba la Ciudad de México. De acuerdo a sus propias palabras, le gustaba caminarla, descubrir calles y contar historias a las personas que se encontraba. De una de sus expediciones, suponemos en La Lagunilla, se desprende este relato breve, pero gigante.

El hombre que me vendió el mapa no tenía nada de extraño. Un tipo común y corriente, un poco enfermo tal vez. Me abordó sencillamente, como esos vendedores que nos salen al paso en la calle. Pidió muy poco dinero por su mapa; quería deshacerse de él a toda costa. Cuando me ofreció una demostración acepté curioso porque era domingo y no tenía qué hacer