Quedamos: 5 notas del 2020 que fácilmente podrían ser del Día de los Inocentes

Por más increíbles que parezca y aunque nos cueste creerlo, el 2020 está terminando después de hacernos la vida de cuadritos. Sin embargo, han pasado tantas cosas a lo largo de estos casi 12 meses que en un punto pensamos que todas ellas podrían entrar fácilmente en un compilado de noticias del Día de los Inocentes. ¿A poco no? Y sin duda una de ella tendría que ser la pandemia de coronavirus.

Pero más allá de este grave problema de salud mundial –que nos tiene encerrados en casa desde marzo–, a lo largo de este atípico y extraño año sucedieron hechos que nos dejaron con la boca abierta y que para nada tuvieron que ver con el COVID-19. Y para esas clase de situaciones bizarras, México se pinta solo, porque al parecer vivimos en el país donde cualquier cosa puede ser posible, de plano lo que se les venga a la mente.

También puedes leer: 10 VIDEOS QUE NOS HUBIÉRAMOS PERDIDO SI VIVIÉRAMOS EN SUIZA Y SUECIA

Las notas que podrían entrar en el Día de los Inocentes

En Sopitas.com estamos comprometidos con la información, a lo largo del 2020 les presentamos historias que aunque nos hubiera encantado inventarlas para entretenerlos a todos ustedes durante la cuarentena, sí ocurrieron y no nos las sacamos de la manga para sacarles una risa este 28 de diciembre. Y vaya que este año tuvimos de todo un poco, porque como dirían por ahí, la gente está muy loca.

Desde personas que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para comprarse una moto con lo que cuesta un kilo de tortillas, hasta otros calenturientos que le dieron vuelo a la hilacha en santuarios naturales de nuestro país. Pero basta de hablar y pasemos con lo que a todos les importa, acá les dejamos 5 notas –sin un orden de importancia– que fácilmente pudimos redactar para el Día de los Inocentes pero que pasaron.

Una película nopor… ¿en el Cañón del Sumidero?

Resulta que hace algunos meses, a un grupo de actores nopor se les ocurrió la gran idea de grabar una película para adultos en el Cañón del Sumidero, uno de los lugares más importantes de Chiapas y de los destinos turísticos más visitados de nuestro país. Sin embargo, las cosas no salieron bien para estos cuatro calenturientos, pues al final varias organizaciones estaban buscando demandarlos por esto, aunque por ahí un hotelero dijo que esto era bueno para el turismo ¡PLOP! Al menos las risas y la pasión no faltó.

El Papa Francisco dando likes en Instagram

Vaya que este 2020, el Papa Francisco dio de qué hablar en redes sociales. Y no, no fue porque hiciera trending topic alguna oración para pedir por la salud de todos los enfermos de coronavirus, sino por un hecho bastante peculiar, pues un par de actrices se dieron cuenta que el mero mero de la Iglesia católica le había dado like a algunas fotografías un tanto cachondas… Hasta el momento no se sabe en qué va la investigación de El Vaticano, pero esta noticia fácilmente podría ser del Día de los Inocentes.

La mujer que se encadenó a una moto

El Buen Fin es una temporada extraña de México, pues a lo largo de todos esos días leemos notas sobre gente que aprovecha los descuentazos imperdibles que a las tiendas muchas veces se les pasa. Pero estamos seguros que no habían visto algo como esto, pues una mujer en pleno 2020 decidió encadenarse a una moto para que se la vendieran a 14 pesitos…. sí, no es broma. No sabemos si logró comprarla a este precio, pero nos quedó claro que no le tiene miedo al éxito ni al qué dirán con tal de salirse con la suya, jiar jiar.

Una botarga de rata que atemorizó a la CDMX este 2020

En la CDMX existen distintas leyendas urbanas que a más de uno nos han sacado un susto, como La Llorona o hasta el ‘Hombre Rata’ que supuestamente se ocultra en los túneles del Metro. Sin embargo, si había una rata viviendo en las alcantarillas de la capital chilanga –y no era Splinter de Las Tortugas Ninja–, y aunque en un principio se dijo que el animal era real, al final se llegó a la conclusión de que era una botarga pero… ¿a quién se le ocurre dejar una de estas cosas en el drenaje?

Los pandas que echaron pasión después de 10 años

Para muchos, 10 años sin hacer ‘el delicioso’ seria un martirio, pero esto no fue así para una pareja de pandas del zoológico Ocean Park en Hong Kong. Durante una década, los cuidadores del lugar intentaron que Ying Ying y Le Le echaran pasión para que así pudieran tener crías, aunque sus esfuerzos rindieron frutos hasta 2020, pues lo único que estos animalitos necesitaban no eran ganas, sino un poquito de privacidad. Pos oye, querían que dieran espectáculo enfrente de todos los visitantes, así no se puede.