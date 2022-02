Ni Judas se atrevió a tanto: 5 personas que nos comprueban que la falsa amistad existe

Además de tu compa el chapulín, claro… El 14 de febrero se conmemora el ‘Día del amor y la amistad’, fecha que –como su nombre lo indica– la mayoría de las personas ocupa para recordarle a sus seres queridos (dígase amixes, familiares, esa persona especial, etc.) lo mucho que se les quiere y aprecia.

Flores, chocolates, globos, peluches y cosas con corazones son las que usualmente uno ve este día por donde sea. Y es que la mayoría de la gente se esmera en comprar un regalo para ese novio/a o amigo/a tan especial que con el paso de los año se ha vuelto incondicional. Un valor que, claro, no conocen las personas de las que hablaremos hoy.

Estas 5 personas nos demostraron que la amistad no siempre existe

Y es que así como existen personas que nos hacen creer que la amistad es lo más bello y valioso que hay, otras también nos enseñan que uno debe de ser muy cuidadoso al momento de escoger a sus “mejores amigos”, pues en una de esas podríamos tener un destino no muy bueno gracias a ellos.

Para dejar un poco más claro nuestro punto, acá nos armamos un pequeño listado de personas que le demostraron a México (y al mundo) que la amistad no siempre existe entre dos personas y que uno se puede esperar las peores traiciones de quienes dicen querernos y estar siempre para nosotros:

5.- Cassie

Sabemos que Cass tiene ‘daddy issues’, falta de atención y una vida complicada (al igual que los demás personajes de ‘Euphoria’. Sin embargo y aunque la tendemos, nada justifica que se haya metido con el novio de su mejor amiga, a quien consolaba cada que ese sujeto le hacía algo en su relación más tóxica que Chernóbil.

Y bueno, si no han visto el reciente episodio de ‘Euphoria’ ahí la dejamos, pues aparte de que no queremos seguir tirando bilis tampoco buscamos spoilearlos (porque eso hacen los verdaderos amigos, por nada).

4.- Yolanda Saldívar

Yolanda Saldivar conoció a Selena gracias a que ella era la presidenta del club de fans de la cantante estadounidense. Con el tiempo Saldivar se ganó la confianza de la ‘Reina del Tex-Mex’, tanto que al poco tiempo comenzó a manejar las boutiques de ropa y otros negocios que Selena tenía.

Todo fue bueno hasta que la familia Quintanilla descubrió que Yolanda les estaba robando dinero, pues las ventas registradas no cuadraban y las cuentas no salían. Fue entonces que Selena despidió a su amiga Saldivar, quien citó a la artista en un hotel de Corpus Christi, Texas, para entregarle unos papeles.

Ahí la mujer discutió con Selena y le disparó, provocando que la cantante muriera desangrada horas más tarde y dejando en claro desde entonces la importancia del dicho “Cuentas claras, amistades largas”.

3.- Mario Bezares

Otro de los casos polémicos –y que hasta la fecha sigue si resolverse del todo– es el asesinato de Paco Stanley, conductor de televisión al que asesinaron el 7 de junio de 1999 a las afueras del ‘El Charco de las Ranas’, un conocido restaurante de la CDMX al que Stanley fue a desayunar en compañía de su amigo Mario Bezares.

Bezares, uno de sus amigos y colaboradores más cercanos, fue acusado de ser el autor intelectual de lo ocurrido ya que cuando entró al baño del lugar (y dicen que se tardó ahí) justo cuando varios sujetos armados atacaron a Paco Stanley, quien según los rumores estaba metido en el mundo de las drogas.

En la actualidad Bezares es conductor de televisión y aunque en diferentes entrevistas ha reafirmado que él no tuvo nada, así como que Paco Stanley no estaba ligado con el mundo del narcotráfico, a muchas personas jamás se les quitó la idea de que él tuvo algo que ver en la muerte del conductor que en ese entonces era uno de los más queridos por la audiencia.

2.- Tano Elizalde

Ya vamos entrando a las ligas mayores… Tano Elizalde es el primo del fallecido Valentín, mejor conocido como “El gallo de oro” que también fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 después de una presentación que dio en un palenque de Reynosa, lugar al que por cierto le habían aconsejado no ir.

La cosa con Tano es que él estuvo durante el ataque a la camioneta donde viajaba el cantante, sin embargo, sólo recibió heridas de bala. Desde entonces algunos consideraban que estaba muy extraño que él sobreviviera y años después la teoría se fortaleció cuando en el 2021 se dio a conocer que Tano fue el que convenció a su primo de ir al palenque.

No sólo eso, sino que este sujeto ahora se casará con Gabriela Sabag, la exesposa del fallecido ‘Gallo de Oro’ que lamentablemente no aprendió que no todos los amigos son familia y viceversa.

1.- Karla Panini

Oh sí, si alguien tenía que encabezar esta lista era ella. Karla Panini era amiga de Karla Luna, quien estaba casa con Américo Garza otro hdlch. Ambas Karlas eran conocidas por un programa llamado ‘Las Lavanderas’, donde participaban mientras Karla Luna le daba batalla al cáncer que padecía y a un divorcio que su esposo pidió.

En esos tiempos difíciles Panini se mostraba como la amiga incondicional de Luna. O así fue hasta que Luna descubrió que su esposo quería divorciarse porque era amante de Karla Panini, quien además de todo le ordenó a Américo que abusara física, mental y emocionalmente de su supuesta mejor amiga que estaba pasando por el peor momento de su vida.

Tristemente Karla Luna falleció en septiembre de 2017, un año después de que Américo y Panini se casaran. Esta traición ha sido una de las más sonadas e indignantes que México ha conocido en los últimos años, tanto que en la actualidad Karla Panini sólo es conocida por haberle robado el esposo a su mejor amiga.

De hecho es común que los memes la señalen de todo lo malo que pasa, algo que Panini ha intentado convertir en meme ya que al parecer cree que nos reímos con ella y no de ella. Ay no, a nadie le deseamos tener una amiga así.

Foto: Especial

En fin, seguramente hay más personajazos que merecen estar en esta lista (déjenlos en los comentarios), aunque con estos tenemos claro que no a cualquiera se le debe jurar amistad ni mucho menos cantarles esa rola que dice “Junto a mi carnaaal, no es de sangre pero demostró lealtaaaad”.