Después de tantos días (o mejor dicho, meses) encerrados, la nueva normalidad ya es parte de nuestras casas, y tenemos que aprender a adaptarnos. Ahí sí ni cómo hacerle. Nuestro estilo de vida ha cambiado por completo. Hoy más que nunca el hogar es uno de los lugares donde depositamos un valor inmenso, tanto emocional como económico, ya sea por los recuerdos y objetos, o por la inversión que muchos han realizado para convertirla en un lugar apto para poder vivir… y ahora… trabajar. (Porque si sigues trabajando en la silla de tu comedor… tu espalda te pasará factura muy pronto).

Dicho esto, nunca está de más considerar que le puedes echar una manita de gato a tu casa cada determinado tiempo. ¿Y para qué o qué? Pues en primera, para que no pierda (tanto) su valor en el mercado, pero también para que sea un lugar ameno y armonioso para vivir y trabajar. A veces uno no lo nota, pero un pequeño detalle de remodelación –por más pequeñito que sea– produce una gran satisfacción a todas las personas que habitan dentro de la misma.

Así que ahí te van cinco tips para que remodeles tu hogar y lo hagas un lugar aún mucho más ameno. Ya luego nos agradeces por la paz mental que esto te dará. 😉

Planifica antes de empezar

Haz un recorrido por todo tu hogar, anota todos los detalles que quieras remodelar y velos priorizando –desde el más pequeño hasta el más grande, así como desde el más inmediato, al más laborioso–, te ahorrará bastante tiempo además de tener contemplado todo los espacios que necesitan realmente atención y no surjan sobre la marcha problemas que no tenías presupuestados y te generen un gasto adicional.

Atención a los detalles

¡Pon atención a las áreas que más utilizas! Trata de que todo esté en buen estado, ten cuidado con los grifos, calentadores o pequeñas fugas de gas. El contar con este tipo de instrumentos dañados podría traerte un gasto bastante fuerte en un futuro.

En otras palabras, no le restes importancia a esos ‘detallitos’ que “todavía funcionan…” esperando a que se truenen. No pongas parches sobre parches, mejor arréglalo de raíz.

Contrata los servicios de un profesional

Nada como la asesoría de un experto para revisar detalladamente los posibles cambios y descartar aquellos que no son tan necesarios. Seguramente te ofrecerán alternativas más económicas, pero sobre todo, mucho más acertadas a lo que estás buscando y necesitas.

Igual y ese foco no está fundido, sino que el apagador ya no funciona. O, ¿has pensado en una instalación con iluminación inteligente?

Solicita un préstamo

A ver, espera… antes de que pegues el grito en el cielo con otra deuda, piensa en TU patrimonio. La mayoría de las remodelaciones provienen de ingresos directos o de ahorros, y muchas veces cuando no tenemos tanta solvencia, estas ‘remodelaciones’ las pasamos a segundo plano sin tomar en cuenta que el desgaste de las paredes, cables, herramientas, fachada, sigue y sigue.

Así que ahí te va una opción que podría alivianarte. Coppel lanzó Coppel Pay, la cual está pensada en facilitar la adquisición de materiales de construcción para remodelar y mejorar nuestros hogares. Además tendrás 12 meses para pagar todas tus compras, y eso no es todo, tienen diferentes negocios afiliados como: Proconsa, Mexalit, Boxito, Ceramat, Construtodo, Construrama, entre otros. Este último tiene una amplia variedad de materiales para la construcción, desde cemento y varilla hasta plomería y material eléctrico y ademásse rifan y te mandan todo el mismito día que lo pediste. Consulta más afiliados de construcción aquí.

Además, Coppel Pay es otro de los muchos beneficiosdel Crédito Coppel, una forma fácil y segura de comprar con tu crédito Coppel en otros negocios afiliados, ya sea tiendas físicas o por internet. Podrás adquirir una gran variedad de productos como: Medicamentos, Materiales de Construcción, Plomería, Papelería y mucho más.

Que no haya pretexto para darle esa manita de gato a tu casa. La remodelación del hogar significa algo importante, y que tengas falta de presupuesto no significa que tengas que parar definitivamente tu proyecto, ahora ya sabes de una alternativa más para trabajar poco a poco este tipo de cambios para tu hogar.

Para más información visita: https://bit.ly/3nDDv33