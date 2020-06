Para consentir su paladar: 6 lugares para pedir comida este Día del Padre

Estamos a unas horas de celebrar el Día del Padre. De celebrar y agradecerle a papá todas esas desveladas y esfuerzo que ha hecho para darte lo mejor del mundo. Pero a ver, ¿cómo festejarlo? Los papás por alguna extraña razón son bien complicados para regalarles algo. Siempre parece que lo tienen todo y que no quieren nada. Pero qué tal una deliciosa comida de unos restaurantes de lujo (pero baratos).

Consentir a papá con comida es una opción ganadora el cien por ciento de las veces. Ya sea con unos tacos de la esquina o con algo más refinado. Ahora, por ser el Día del Padre, nos vamos por la segunda opción, pero eso sí, siempre cuidando la cartera que en estos tiempos es tan importante. Es por eso que les queremos recomendar unos restaurantes buenísimos para pedir comida este Día del Padre y consentir a su paladar como mejor se merece.

6 lugares para pedir comida este Día del Padre

Parrilla Patagonia de Campo

Si tu papá es un entusiasta de la comida sencilla pero deliciosa, para este Día del Padre, Parrilla Patagonia es una excelente opción. Se trata de un lugar que sirve auténtica comida argentina (¿a quién no le gustan unas buenas empanadas?) la que comerías en un hogar tradicional si estuvieras por allá.

Lo que nos gusta mucho de este lugar es su sencillez, tal vez te sorprenda que en el menú no encuentres los típicos cortes de carne argentinos, pero sí encontrarás platillos como choripan, sándwich de milanesa de pollo o ñoquis de papa, todos deliciosos y reconfortantes, no pueden fallar para celebrar a papá.

De este lugar te recomendamos ampliamente sus “facturas” (nombre argentino para el pan dulce) y su milanesa a la napolitana. Te dejamos su página de Instagram en donde puedes encontrar toda la información para hacer pedidos

También puedes leer: 10 REGALOS DEL DÍA DEL PADRE QUE PUEDES HACER TÚ MISMO

Niddo

Esta recomendación es de Issa Plancarte, escritora de comida y editora gourmet de Grupo Expansión, así que seguro que no nos falla.

Se trata de Niddo, un lugar que ha cobrado mucha popularidad en los últimos meses pos sus deliciosos postres pero también por sus platillos variados. Por la pandemia, había tenido que dejar a sus fans en suspenso en medio de su auge, sin embargo se pusieron las pilas y abrieron www.niddocontigo.com para que puedas seguir disfrutando de sus manjares y consentir a papá este Día del Padre.

Si no te importa mucho madrugar para festejar a papá puedes ir tempranito directo a su ventana con “Susana Distancia” en la calle de Praga 24 en la colonia Juárez, y si no te quieres arriesgar a que sus postres inventivos se acaben, mejor haz el pedido desde la página con anticipación y pasa por ellos para que no se te acaben. De este lugar Issa Plancarte nos recomienda los esponjosos Buttermilk Pancakes (OJO estos se piden con anticipación).

El Auténtico Pato Manila

Si quieres impresionar a papá en su día por un precio súper justo, este es el lugar, y es que, si no has probado estos tacos, no te puedes hacer llamar un verdadero conocedor del taco de pato en México.

El Auténtico Pato Manila, liderado por el Chef Kim ya conocido y admirado por varios comensales, nos trae tacos de pato inspirados fuertemente por los que encontrarías en China, con su gran sabor, pero sin toda la complejidad del estilo pekinés, dejándonos unos tacos dignos del paladar mexicano.

Te recomendamos enfáticamente que pidas varias órdenes de Tacos Kim y también para acompañar con un estilo más mexa los Tacos Manila, estos son más chiquitos, pero vienen en órdenes de 4, así que calcúlale de acuerdo al estómago de papá, que seguro ya conoces. Puedes pedirlos por Rappi o Uber Eats, o llamar al 55 51 38 96 11 hacer tu orden y convenientemente ir por ellos a alguna de sus sucursales en la Roma o Polanco.

También puedes leer: 7 SERIES PERFECTAS PARA MARATONEAR CON TU PAPÁ Y FESTEJARLO A LO GRANDE

Carmela y Sal

Este lugar de “cocina imaginativa” como lo llama su Chef Gabriela Ruiz Lugo, es ideal para impresionar a papá desde un lado más gourmet. Para este Día del Padre, Carmela y Sal tiene preparadas canastas para que pasen un buen rato en la cocina preparando platillos exquisitos acompañados de una buena botella de whisky. Si no tienen tantas ganas de entrarle a la cocina, o están de humor de algo más sencillo pueden pedir también platillos preparados.

Algo interesante de este lugar es que puedes pedir guisados como rajas con pollo, mole verde y cochinita, que te llegan en paquetitos para que los puedas preparar cuando tú quieras y dejarle a papá su reserva de guisados para la semana.

Lalo!

No le estamos gritando a Eduardo, así se llama el lugar. Este local alternativo del reconocido chef Eduardo García, es uno que sin duda extrañamos durante la pandemia, porque si pudieras ir con papá, seguramente compartirías un rato muy ameno en la mesa comunal junto a más papás en un ambiente relajado y de comida deliciosa a un precio súper justo.

Pero como ahorita no podemos, puedes pedirte el paquete para papá que tienen preparado o sencillamente algo del menú, pasar por él a su sucursal (ojo: cierran a las 4pm) y recrear el momento en casa. Te recomendamos ampliamente sus pizzas y sus sándwiches de pescado frito.

Cookie D-Oh

Para que no le falles al paladar dulce que todos los papás traen integrados por default, aparte de Niddo, te recomendamos Cookie D-Oh, en donde podrás encontrar nada más y nada menos que: ¡galletas gigantes! Sí, leíste bien, como si no fueran suficiente sus deliciosas galletas, Cookie D-Oh se dio a la tarea de hacer esos manjares, pero en formato Jumbo, así que las puedas regalar en vez de un pastel, y es que ¿quién no ha soñado, aunque sea una vez, con comerse una suavecita galleta de chispas de chocolate sin fin?

En este lugar también son muy creativos y tienen sabores muy divertidos como pastel de cumpleaños, Snickers o Huevito Kínder. Pero si es tu primera vez probándolas, te recomendamos la original de choco chips, para no errarle a papá. Puedes pedir a través de Rappi o recoger en sucursales.