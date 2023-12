Lo que necesitas saber: En caso de que tengas que pasar las fiestas Navideñas en soledad, estos son 6 buenos planes para aprovechar la temporada.

La Navidad y la temporada de Fin de Año por lo general llegan con ciertas alegrías. Las calles se llenan de gente, adornos y luces de colores. Pero a veces pueden ser tiempos llenos de nostalgia en los que extrañamos a gente que ya no nos acompaña o en los que estamos solos porque así se dieron las circunstancias. Para ese caso aquí tenemos 6 planes para los que no tienen con quien pasar la Navidad.

Que la soledad no acabe con las fiestas./Imagen Unsplash

Si estamos solos durante las fiestas, el tiempo se nos pasa más lento y de tanto pensar nos puede invadir algo de tristeza. Lo mejor es relajarse y disfrutar con lo que tenemos a la mano, darnos gustos, cumplir con nuestros antojos y tomarnos la soledad con filosofía. En la CDMX y sus alrededores no faltan las muchas opciones para ir a divertirse y disfrutar de las fiestas navideñas como se debe.

Organiza tu propia agenda navideña aunque estés solo./Imagen Unsplash

Esta es una breve guía con opciones de lo que se puede hacer en caso de que no tengas a nadie con quien pasar las fiestas. No dejes que la soledad te consuma y no te deprimas. Pásala bien contigo y que tengas una Feliz Navidad cuando lleves a cabo tus mejores planes para la temporada. Cualquiera de estos 6 planes para los que no tiene con quien pasar la navidad funcionan. Combínalos y escoge tus favoritos.

1.Visita alguno de los museos de la CDMX

La Ciudad de México es un lugar que cuenta con museos de todo tipo. Desde los históricos y de arte hasta los especializados en algún tema específico, todos te garantizan pasar un buen rato al mismo tiempo que aprendes cosas que a lo mejor nunca imaginaste. Si hace mucho que no visitas un museo, esta puede ser la oportunidad perfecta para que te pongas al día.

Museos no faltan en la CDMX./Imagen Unsplash

Así, desde los grandes museos como el del Palacio de Bellas Artes o el Nacional de Antropología e Historia, hasta los más curiosos como el Museo de Cera, el del Chocolate, el del Objeto o el de la Caricatura, siempre habrá algo nuevo que cumpla con tus gustos particulares. También busca las exposiciones que tienen una propuesta inmersiva. Pueden ser de lo mejor para pasar un buen rato.

2.Lee un buen libro

Desde Dostoievski hasta Poe o García Márquez, cada quien tiene sus autores favoritos, así como sus géneros literarios. Date el lujo de conseguir esa novela de 600 páginas que siempre has querido leer y disfrútala en casa, en un parque o a gusto en una cafetería. Si es el caso, continúa con la lectura de los libros que compraste en algún momento pero que dejaste en lista de espera.

Lee el libro que dejaste a la mitad./Imagen Unsplash

Entre las novedades editoriales puedes encontrar a ese autor del que te harás fan incondicional. Y quién sabe, a lo mejor con la lectura sacas el gusto oculto que tenías sobre ingeniería, arquitectura, el teatro o la poesía. La temporada se presta para tener lecturas largas y placenteras.

3.Conoce lugares nuevos

La CDMX es tan grande que siempre hay lugares interesantes que no conocemos. Desde parques increíbles para dar una buena caminata entre los árboles, hasta ese bar o cafetería que siempre te da curiosidad cuando pasas por fuera. Incluso tienes la oportunidad de conocer nuevas amistades y no pasarte una Navidad tan solitaria.

Conoce nuevos lugares o asiste a algún espectáculo navideño./Imagen Universidad de las Artes Facebook

Puedes ir al teatro a ver alguna obra que te llame la atención, asistir a una pastorela o escuchar un concierto navideño para ponerte a tono con la época. En las fechas decembrinas nunca falta “El Cascanueces” en teatros como el Auditorio Nacional, el de Las Artes o el Esperanza Iris. Y no podemos negar que la temporada se presta para ir a visitar alguna iglesia.

Aprovecha que estás solo y cumple tus caprichos culinarios. En la temporada no faltan los ricos platillos tradicionales que ya conoces o algunos que te hace falta conocer y que de seguro te dan mucha curiosidad. No faltan los postres navideños increíbles y si te vas a quedar con las ganas de tener la típica cena familiar, hasta puedes proponerte preparar tu propia cena y volverte todo un experto en cocina navideña.

Date gusto con los ricos platillos de la temporada./Imagen Getty

Prueba lo que más se te antoje. Visita tu restaurante favorito o ese al que siempre le has tenido ganas. Pide un coctel especial, un ponche o una buena copa de vino. Si no quieres salir de casa, encarga algún delicioso platillo, no te vas a quedar sin opciones. Lo importante es que te des gusto y te la pases bien.

5.Maratonea con una buena serie o ve al cine

En la actual era del streaming no van a faltar las opciones para ponerte a maratonear alguna serie. Es tiempo de satisfacer tus gustos culposos. Nadie te va a juzgar o a molestar si quieres ver series o películas románticas o ver alguna telenovela. Si no te ha tocado ver Breaking Bad o El juego del calamar, a lo mejor te llegó la hora de ponerte al corriente. A lo mejor hasta te haces fan de los documentales de Nat Geo.

Maratonea las series que no has visto./Imagen Netflix Facebook

El cine es otra buena opción para olvidarte un poco de la soledad navideña. En la temporada se estrenan buenas películas y ya depende de tus gustos la que prefieras ver. Las salas de cine están ahí para que te diviertas y a la salida te puedes ir a tomar un café o ir a dar la vuelta por las tiendas de algún centro comercial.

6.Escápate a un lugar de ensueño

Y si lo que más te llama la atención es salir de la ciudad, planea tu viaje ideal a esa cabaña, a esa playa o a ese Pueblo Mágico que no pudiste sacarte de la cabeza durante todo el año. Hay muchas opciones muy cerca de la capital para escoger o a lo mejor estuviste ahorrando para viajar a un país lejano al que siempre le has tenido ganas.

Escápate de la ciudad a tu lugar favorito./Imagen Unsplash

El caso es divertirte aunque estés solo. Aprovecha la oportunidad y organiza tus propios festejos navideños en el sitio que prefieras. Los lugares turísticos están ahí para que te des el gusto de visitarlos y siempre hay algo nuevo por conocer.

Celebra tu propia Navidad

Así es que lo importante es que tengas una Navidad increíble. Si todavía no pones tu arbolito hazlo, puede resultar relajante y hasta terapéutico. Date ese regalo que siempre quisiste y pásala bien contigo. Estos son 6 planes para los que no tienen con quien pasar la Navidad y las opciones no faltan. ¡Felices fiestas!

