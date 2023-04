8 cosas que eran populares hace una década (y hoy ya no existen)

¿Cómo que ya pasaron 10 años del 2013?… Hay un dicho muy popular que dice “recordar es volver a vivir” y es cierto. Y es que la nostalgia llega cuando nos acordamos de momentos o cosas que ya no están presentes en nuestra vida, pero que en su momento formaron parte de ella.

Aunque puede hacernos sentir tristes o melancólicos, recordar esas personas, cosas y momentos que formaron parte de nuestro pasado siempre ayuda a ver todo lo que hemos recorrido. Sobre todo cuando hemos ganado o perdido algo en el camino.

Los objetos siempre son una buena forma de mirar al pasado. Foto: Pexels.

Estas 8 cosas eran populares en 2013 (pero hoy ya ni existen)

De hecho hay objetos que basta con verlos para traer esas memorias a nuestra cabeza. Eso sí, de paso nos recuerdan que todo es efímero, pues aunque muchos de esos productos fueron populares en su tiempo, hoy sólo viven en nuestra memoria.

Ya sea por el avance de la tecnología, el propio paso del tiempo o el simple hecho de la evolución, en los últimos años muchos objetos han desaparecido o descontinuado. Y acá recordamos algunos que en 2013 la rompían en todos lados y hoy son sólo un recuerdo.

En la actualidad ya no existen cosas que hace apenas una década eran bastante populares. Foto: Pexels

8.- El PSP

El PSP (PlayStation Portable) fue una consola portatil que Sony lanzó en el año 2004, la cual buscaba competir contra otras consolas similares como el Game Boy Advance al ofrecer gráficos con alta definición, conexión WiFi entre otras cosas.

El PSP fue muy exitoso y todavía en 2013, hace una década, muchos usaban el suyo (en cualquiera de sus ediciones) para jugar. Sin embargo, un año después Sony dio a conocer que descontinuaba su consola portátil que fue el sueño de todo niño.

El PSP fue muy conocido y hoy ya sólo existe en nuestra memoria. Foto: Especial

7.- Los teléfonos BlackBerry

Hoy tenemos teléfonos táctiles y con cámaras que incluso tienen casi la definición de un equipo profesional de foto. Pero hace 10 años la novedad y el celular que todos querían era el BlackBerry, que incluso tenía su propio servicio de mensajería.

Actualmente eso ha sido reemplazado por WhatsApp y desde el 2021 la marca dejó de figurar en el mercado de manera definitiva. Aunque eso sí, no negamos que nos trae muchos momentos recordar esos días donde tener un teléfono con teclado Qwerty era la onda.

Hace una década todos moríamos por tener un BlackBerry. Foto: Getty Images

6.- Vine

Antes de que TikTok fuera el monstruo viral que es ahorita, en 2013 lo que estaba de moda era Vine, una red social en donde las personas tenían sólo 6 minutos para mostrar su talento o cualquier cosa random que se les cruzara en su día a día.

Aunque en su año fue todo un boom y hasta de ahí salieron varios “famosos” que conocemos hoy en día, fue en el año de 2016 cuando Twitter indicó que cerraría Vine por no poder monetizar y competir con otras plataformas. ¡Aún lo recordamos con cariño!

Vine. Foto: Getty Images

5.- Flappy Bird

Antes de Candy Crush o Among Us, en 2013 la gente no dejaba el celular por jugar ‘Flappy Bird’, un juego que consistía en ayudar a volar a un pájaro a trabés de tuberías y sin que nuestro amigo volador las tocara.

En serio seguro muchos pasaron horas en este juego que desapareció un año después de su lanzamiento y debido a que su creador recibió mucho ‘hate’ en internet, pues aseguraban que Flappy Bird causaba adicción.

Flappy Bird apenas duró unos meses en las tiendas de app de los celulares. Foto: Flappy Bird

4.- La Guía Roji

¿Creerían que hace 10 años la gente aún consultaba mapas físicos para sabdr cómo llegar a cierto lugar? Pues sí, muchos seguramente tuvieron durante años las llamadas Guía Roji que eran algo así como la versión física de Google Maps.

Hace una década y durante muchos años antes de ella, la Guía Roji fue muy famosa en México y miles la compraban en puestos de periódicos y kioskos para tenerla en casa. Sin embargo, la era digital llegó y en 2019 dejaron de imprimirla. ¡Sniff!

Foto: Guía Roji de CDMX (Facebook)

3.- ‘En Familia con Chabelo’

Hace una década “En Familia con Chabelo” aún gozaba de popularidad, esa que durante años y a través de varias generaciones llevaron al fallecido Xavier López “Chabelo” a ser uno de los personajes más queridos por los niños y niñas de México.

Lamentablemente en 2015 y luego de 40 años al aire, el show que nos hacía levantarnos temprano cada domingo dejó de transmitirse. Y este 2023, sin que nadie lo esperara, murió quien nos regaló concursos, momentos memorables y más.

El Señor Aguilera despidió a Chabelo con un emotivo mensaje / Foto: Captura YT Las Estrellas

2.- One Direction

Si hubo un fenómeno musical que todo el mundo recuerda hace una década, ese es One Direction, la banda británica conformada por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik que se volvieron todo un éxito hace una década.

Para las fans aún es doloroso el aceptarlo, pero en 2016 la boy band anunció una pausa para que cada uno de los integrantes explorara facetas en solitario. Algo que ha llevado a unos a tener tanto éxito que un regreso de One Direction este 2023 (o pronto) suena casi imposible.

1.- Game of Thrones

Actualmente ya hay precuela y hasta se preparan otros spin-offs (o en eso nos quedamos), pero hace una década la fiebre por ‘Game of Thrones’ estaba al tope y nos tenía sintonizando cada domingo la tercera temporada de la serie a través de HBO.

Sí, hace 10 años lloramos por ‘La Boda Roja’ y estábamos muy lejos de pensar que nuestra querida Khaleesi iba a tener el final que ya conocemos y que nos hizo derramar bilis en 2019. Ah, qué tiempos esos los del 2013, me cae…

Trono de Hierro en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

¿Qué otra cosa agregarían del 2013?