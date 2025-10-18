Ir por primera vez a Bangkok puede ser una experiencia abrumante: tráfico, calor, caos, motos, templos, humedad y olores que te persiguen por todos lados. Y aunque la comida tailandesa es una de las más populares y aclamadas del mundo, siempre es imposible no preguntarse ¿Dónde comer en Bangkok sin caer en las trampas de turista?

Bangkok tiene más de 30 restaurantes Michelin, puestos callejeros legendarios y mercados donde se come mejor que en muchos hoteles de lujo.

Por eso, después de una semana probando algunos de los mejores lugares, aquí va una guía real, calada y garantizada de los mejores lugares para comer, si vas por primera (o por segunda, tercera, o enésima) vez a la capital de Tailandia.

Dónde comer en Bangkok:

1. Nusara: tradición tailandesa elevada a poesía

Ubicado a unos pasos del Wat Pho —el templo del Buda Reclinado—, Nusara conecta pasado y presente con una sensibilidad única. El chef Thitid “Ton” Tassanakajohn, uno de los cocineros más influyentes de Asia, abrió el restaurante en 2020 junto a su hermano Chaisiri “Tam” Tassanakajohn como homenaje a su abuela, Nusara, de quien heredaron las recetas, la disciplina y el amor por la comida.El comedor es pequeño, casi íntimo: solo diez comensales por noche, lo que convierte cada cena en una experiencia personal. Desde su apertura, Nusara se volvió una de las reservaciones más codiciadas de Bangkok y, en 2025, debutó en la lista de The World’s 50 Best Restaurants, consolidando el legado de Ton.

Apasionado por resaltar los ingredientes tailandeses, Ton combina las recetas familiares con inspiración en los antiguos libros de cocina de hace más de 200 años.

El resultado es una versión refinada y emocional de la gastronomía tailandesa contemporánea: un puente entre pasado y futuro, como el propio barrio donde se ubica —entre mercados antiguos, templos budistas y arquitectura moderna a orillas del Chao Phraya.Entre sus platillos más emblemáticos está el curry azul de cangrejo, servido con fideos de arroz crujientes: un golpe de color, textura y sabor que se ha vuelto su firma. Los platos principales se sirven al centro, al estilo tailandés, celebrando la idea de compartir.