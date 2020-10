Ternura nivel: La abuelita gamer que juega ‘Among Us’ y está conquistando internet

Vaya que los adultos mayores han sido quienes más han resentido la cuarentena por coronavirus, pues además de ser quienes representan el sector poblacional con más riesgo de mortalidad, a eso hay agreguemos otros elementos importantes como el si son cuidados de manera adecuada o si cuentan con los recursos para poder quedarse en casa.

Si bien en los últimos meses hemos conocido lamentables casos de adultos mayores que han padecido maltratos y abusos durante la cuarentena, también se vale decir que hemos visto otros donde los nietos e hijos dan cátedra de cómo se debe tener contentos a los abuelitos durante estos tiempos complicados. Uno de ellos es el joven que le ayudó a su abuelita a jugar ‘Among Us’.

Una abuelita gamer que juega ‘Among Us’ está conquistando TikTok

Anteriormente ya les contamos de qué va el juego gratuito donde los tripulantes de una nave espacial deben de encontrar a los impostores antes de que los asesine y gane la partida. Pues bueno, parece que una abuelita de TikTok se ha aventado a distraerse con ‘Among Us’ durante la cuarentena, brindándonos videos que son simplemente adorables.

Se trata de la abuelita del Tiktoker llamado Ignacio Orellana (@nachitojuegajuegos), sujeto que a través de la red social de videos cortos publicó que durante la cuarentena había enseñado a su abue a jugar Among Us, algo que podemos comprobar en el clip en donde la señora –apodada como “Abuelita77″– se encuentra matando tripulantes al ser la impostora de la partida.

Acá se los dejamos:

Y su manera de jugar el popular videojuego es una joya

En un segundo video posteado por Orellana también se puede ver a la abuelita jugando de nueva cuenta y hasta con mascotas del juego. Una de ellas que se llama “Te fuiste pal’ lobby”, una frase que l0s gamers utilizan de manera constante para dar a entender a alguien que será eliminado del juego (en este caso).

“En esta cuarentena me he preocupado de que mi abuelita se sienta niño otra vez”, se lee en el video donde la abuelita gamer asegura que su diversión es jugar ‘Among Us’ y donde nos muestra cómo mata, reporta los cuerpos en la nave y hasta se delata como la impostora del juego. “Soy yo, pues. No puedo mentir” menciona.

Acá les va el segundo video:

Los comentarios que ha recibido son positivos y pide likes para subir más contenido

Ignacio Orellana asegura que su abuelita ya sabe que la gente la ve en TikTok, por lo que al final de sus videos la señora pide una cierta cantidad de likes y comentarios en la red social para que suba más contenido de ‘Among Us’, el cual le ha traído infinidad de comentarios positivos. Tanto a su nieto como a ella misma. ¡Queremos más videos de la abuelita gamer funando gente en ‘Among Us’!