Qué maravilla: Abuelita conmueve al internet pidiéndole a Alexa canciones de Agustín Lara

Estamos en una época en que la tecnología vino para hacernos la vida mucho más fácil. Todos los días utilizamos dispositivos para ayudarnos en nuestras tareas, en cosas clavadas como buscar una dirección, revisar nuestros correos electrónicos o para entrar a las clases en línea. Aunque muchos otros los usan para actividades más divertidas como escuchar música, y esta abuelita nos demostró que no hay edad para utilizar los aparatos nuevos que salen al mercado.

Hace algunos días se hizo viral la historia de la señora Teresa Anaya que sin duda nos alegró el día. Resulta que una usuaria de Twitter llamada @sophiasinefe compartió en su cuenta la reacción de su abue cuando se encontró con Alexa, la asistente virtual desarrollada por Amazon y que a muchos les ha tirado el paro con todo lo que deben hacer en su día a día, como a ella.

Esta abuelita se maravilló con Alexa

A esta abuelita le regalaron una de las bocinas que incluye esta espectacular tecnología y por supuesto que no dudó ni un minuto en usarla: “Mi papá le regaló a mi abuelita un echo dot y está emocionadísima”. Lo primero que hizo fue escuchar algunas sus canciones favoritas de uno de los mejores compositores que ha dado nuestro país: “Alexa, ponme música de Agustín Lara, por favor”. Y aunque la orden fue muy clara, le puso la versión de “Perfidia” que popularizaron Los Panchos.

“Qué maravilla, qué maravilla es esto, ¿cómo se llama este aparato? ¿Cómo se llama, mijito?”, dijo Teresa al darse cuenta de todas las cosas que puede hacer la asistente virtual. Sin embargo, eso no fue todo, porque más tarde la nieta publicó otro video donde su abue pregunta por el clima, a lo que Alexa contestó que no se esperaban lluvias en San Luis Potosí y la señora obviamente le dio las gracias por responder su duda.

A continuación les dejamos los videos para que mueran de ternura como nosotros:

Ver en YouTube

Más abuelitos le están entrando a estos dispositivos

Afortunadamente, el caso de esta abuelita no es el único que tenemos de personas mayores que usan las bocinas que incluyen a Alexa. En respuesta al video de la señora Teresa aparecieron otros más que también le piden escuchar las canciones románticas de sus épocas, como uno que quería reproducir El Fonógrafo –esa estación con música del recuerdo– y otro que solicitó a la asistente virtual que pusiera tres o cuatro temas de Nelson Ned.

Y por qué no, un señor más aprovechó para cotorrear con la voz de Amazon al pensar que no iba a encontrar “La del moño colorado”, jiar jiar. No cabe duda de que todos ellos son capaces de usar estos dispositivos a la perfección –a veces mejor que nosotros–, y que además de sorprenderse al ver cómo es que funciona la tecnología, a nosotros nos regalan momentos tiernos y entrañables para alegrarnos el día.

Mi abuelito me dió mil años luz de vida cuando lo vi con su Alexa 🥺🥺🥺💖. Hermosoooos. pic.twitter.com/1EDOHJyagy — Pamela Lucio (@PamLucio) December 28, 2020

Acá también mi abuelo recibió de regalo Alexa y está fascinado. pic.twitter.com/flp4JNzvKq — Kabronsky (@luisangelbz) December 28, 2020