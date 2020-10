“Se me acaba el tiempo”: Abuelita de 104 años pide en video que le dejen ver a su familia

La pandemia nos ha alejado de nuestros amigos y familiares. Hay personas que, por una u otra razón, recienten mucho más la ausencia de sus seres queridos durante este periodo de cuarentena que parece eterno. En ese sentido, ¿imaginas que no pudieras volver a ver a tu abuelita?

Pues bueno, una señora de la tercera edad recientemente conmovió a las redes luego de que circulara un video en el que suplica le dejen ver a su familia. Ella es una residente de un asilo para gente mayor y, según comenta, no ha podido ver a sus hijos y nietos debido al confinamiento.

La señora Mary Fowler tiene 104 años y es una abuelita que escocesa que vive en un asilo. Desde que en marzo la pandemia por coronavirus comenzó a expandirse por el mundo, la señora entró en confinamiento en dicho lugar. Desde entonces, no ha podido ver a su familia.

Desafortunadamente por su avanzada edad y debido a que la contingencia mundial no ha disminuido, la señora Mary estima que no le queda mucho tiempo de vida. Es por esa situación que ha pedido desesperadamente, a través de un video, que le dejen ver a sus seres queridos.

“Aquí me cuidan muy bien. Pero quiero a mi familia. Este es mi derecho, por favor ayuda. Esto me está cortando en pedazos. Debo ver a mis hijos. Se me está acabando el tiempo. Debo ver a mis hijos y hacer las cosas como solían ser. Por favor, ayúdenme“, dice en el clip.