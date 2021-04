“Te amo mucho”: Abuelito le canta “Las mañanitas” a su nieto desde la frontera

¿Qué sería de nosotros sin nuestros abuelitos? Esos seres maravillosos que en este punto de sus vidas se dedican a aconsejarnos, consentirnos y darnos todo su amor. No cabe duda de que harían lo que fueran con tal de vernos felices y contentos, no importa si es algo muy sencillo o lo más complicado. Justo como la historia que estamos por contarles, pues un señor no olvidó el cumpleaños de su nieto y le cantó “Las mañanitas” a distancia.

Hace unos días se hizo viral este caso en el Feis –como le llaman nuestras tías– y de ahí llegó a todo el internet de las cosas. El protagonista de todo esto es Don Isidro, un señor que actualmente vive en Estados Unidos, pero debido a su situación migratoria no puede volver a México para pasar el tiempo con su familia. Sin embargo, ni siquiera eso pudo detenerlo de festejar como se merece a su nieto, Santi, que vive junto a sus papás en Coahuila.

También puedes leer: NO ESTAMOS LLORANDO: ABUELITOS SE REENCUENTRAN DESPUÉS DE VARIAS SEMANAS SIN VERSE

La forma creativa que encontró este abuelito para festejar a su nieto

Para que chequen cuánto ama este abuelito al pequeño, se le ocurrió una manera muuuy creativa e innovadora de cantarle “Las mañanitas”. Desde la frontera que divide a nuestro vecino del norte con nosotros y que pasa sobre el Río Bravo, este señor armó una presentación más impactante que la de The Beatles tocando en la azotea, pues con bocina y hasta conjunto musical, le dedicó esta canción a su nieto para así felicitarlo por su cumpleaños.

De acuerdo con Milenio, antes de arrancarse con la rola, Don Isidro le dedicó unas palabras a Santi: “¿Dónde estás hijo? I love you, te amo, te amo mucho”. Por supuesto que el niño contestó muy contento, pues le dijo gritando que él también lo amaba. Después de este emotivo momento, el abuelo comenzó a cantar y hasta cambió la letra para que encajara con el pequeño: “Estas son las mañanitas que cantamos a ti Santi querido Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti”.

Por supuesto que este momento tan tierno le dio la vuelta al internet de las cosas, pues muchas personas quedaron conmovidas al ver todo lo que organizó el abuelito con tal de demostrarle a su nieto cuánto lo amaba. Y aquí nos quedó claro que no importa la distancia ni las dificultades fronterizas, siempre hay formas de dejarle muy claro a todas nuestras personas cercanas todo lo que sentimos por [email protected]