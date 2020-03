En estos momentos todos estamos leyendo casos sobre el coronavirus, y cómo no si es el tema del momento. Casi siempre checamos testimonios fatales de lo que puede llegar a hacer este virus, pero en medio de todo el caos que se ha generado en todo el mundo, hay una que otra historia que nos alegra el corazón como la que les traemos el día de hoy, pues sin importar la pandemia y la misma cuarentena para evitar el contagio, a este abuelito quiso festejar aunque fuera a lo lejos sus 67 años de matrimonio.

Esta es la historia de Bob Shellard y su esposa Nancy, quienes llevan más de seis décadas felizmente casados. Como sabemos en un matrimonio nada puede ser perfecto, y debido a que Nancy vive en estos momentos en una residencia para adultos mayores debido a que la diagnosticaron con Alzheimer, y al comenzar el brote de coronavirus en Connecticut –su ciudad natal– tomaron medidas para que este virus no se propague por todo el estado y una de ellas fue prohibir las visitas a estos centros en al menos 30 días por lo que les prohibieron verse durante todo este tiempo.

Para hacer todo más dramático, el aniversario de Bob y Nancy caía en medio de la contingencia, pero más allá de desanimarlo este abuelito encontró una manera creativa de festejar aunque sea a lo lejos con su amada esposa y recordarle cuánto la quiere. De acuerdo con People, Bob dijo: “Sabía que no podía entrar, y sabía que ella no podía venir a mí. Así que pensé en hacer algo que pudiera mostrarle desde la calle. Hice lo mejor que pude”.

Con la ayuda de su hija, Laura, el buen Bob llegó hasta la ventana del centro Stafford Springs donde estaba Nancy con un montón de globos y un cartel que tenía un mensaje sumamente corto pero muy emotivo que les hará soltar la lagrimita: “Te he amado por 67 años y aún lo hago. Feliz aniversario”. Vamos con las tiernas imágenes:

A pesar de todo y teniendo en cuenta las medidas estrictas que están tomando en Estados Unidos respecto a esta pandemia, Nancy volteó a la ventana y vio a Bob con este maravilloso detalle para ella, y por supuesto que lo agradeció moviendo los brazos y lanzándole besos desde donde se encontraba. Laura también comentó que debido al Alzheimer, la familia la visita a menudo, sin embargo el único que diario camina 20 minutos hasta el centro donde se encuentra ella es Bob.

Aún con esta enfermedad, la hija de Bob y Nancy dice que inexplicablemente ella no ha olvidado a su esposo: “Tan pronto como ve a mi padre, es como si hubiera un vínculo que nunca olvidará. Él es el único recuerdo que no la ha abandonado… Tienen un amor que nunca se ha desvanecido con el paso de los años, ni a través de la pérdida de memoria”. No cabe duda de que este abuelito y su esposa son el vivo ejemplo de que el matrimonio dura hasta que la muerte los separe, aún en medio de la pandemia por coronavirus.