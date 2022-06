La música es poderosa y a veces, más de lo que creemos. Nos toca en el fondo, nos lleva a nuestro lugar feliz (o triste según sea el caso) y en casos como el del abuelito Eddie O’ Brien de 74 años, es una manera de sobrellevar su padecimiento de Alzheimer de la mejor forma.

Este abuelito británico, quien es un fan acérrimo de Elvis Presley, se ha vuelto viral luego de que su hija mostrara un video donde aparece él con sus audífonos puestos y bailando al ritmo de sus canciones favoritas. Y es su familia la que ha comentado cómo escuchar música, ha sido algo importante para que él hombre siga disfrutando en grande de la vida.

Foto: Captura de YouTube.

Eddie O’Brien: el abuelito que recupera la memoria cuando escucha a Elvis Presley

El señor Eddie O’Brien recibió su diagnóstico de Alzheimer desde hace tres años, esto luego de que su familia se diera cuenta de que él comenzaba a olvidar los nombres de la gente o la forma de llegar a su casa. Desafortunadamente, incluso esto ha dado pie a que algunas personas se aprovechen de este abuelito, pues hasta le han robado dinero de sus cuentas bancarias dado que lleva sus datos en la billetera.

A raíz de todo ello, se le dieron a su familia las indicaciones del tratamiento que debía llevar… pero quizá los medicamentos y otros cuidados han sido tan efectivos como la música. Su hija Rebecca de 30 años, se dio cuenta que él se pone más lúcido y recobra la memoria cuando escucha sus canciones favoritas, especialmente las de Elvis Presley.

En un video que Rebecca subió a redes sociales, se puede ver cómo el señor Eddie se pone sus audífonos y cuando la música suena, él sonríe, baila de manera alegre, platica y disfruta más que nunca. Dice ella que su padre, básicamente, vuelve a la vida cada que suenan sus canciones favoritas como “Suspicious Minds” del llamado “Rey del Rock & Roll”, del que pronto se estrenará una biopic.

“A mi papá siempre le ha gustado la música, siempre tenemos música en la casa. Recuerdo que durante la cuarentena por COVID, mi papá y yo estábamos en el automóvil y fuimos a casa de mi primo a dejar un regalo, puse algo de su música antigua en el automóvil”, contó la mujer a medios británicos. “Él ama absolutamente a Elvis Presley, pero escucha cualquier tipo de música; cualquier tipo de ritmo, literalmente lo ama“, agregó.

Gracias a que descubrió el impacto que la música seguía teniendo en su padre incluso en su padecimiento, Rebecca decidió regalarle en el Día del Padre reciente aquellos audífonos. Fue así que grabó el espectacular y conmovedor momento en el que vemos al señor Eddie disfrutando de sus rolas favoritas mientras baila e interactúa con su familia.

Y el abuelito hace su vida en grande

Lo increíble de todo esto es que de verdad el simple hecho de escuchar música, sea cual sea el estilo y si es con Elvis Presley o no, pone al señor Eddie O’Brien más feliz que de costumbre. Y es lo que Rebecca platica a diferentes medios; que su padre puede escuchar desde rock hasta rap, música country y más. La magia de la música.

Incluso, gracias a ello, el hombre sigue asistiendo a su pub favorito en la localidad de Warrington. Ahí, Eddie de repente se une al DJ y pone a la gente a bailar. “El DJ me envió un mensaje para decirme que no tiene que hacer su trabajo porque mi papá hace que todos bailen”, dice Rebecca.

Claro que la familia de Eddie sabe que sobrellevar el Alzheimer no es fácil, pero les motiva ver que el abuelito sigue disfrutando cuánto puede. “[La enfermedad] hace que las personas se enojen, se agiten y se frustren más porque no saben lo que está pasando. Pero con mi papá, a él simplemente no parece importarle y creo que esa es la mejor manera de ser: ahora ama absolutamente la vida“, dice su hija. Qué gran historia, la verdad.

Foto: Captura de YouTube.