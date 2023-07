¿No crees ya en eso del amor? Bueno, esta historia posiblemente te devuelva la fe. Este par de abuelitos se reencontraron y se casarán… pero lo hermoso del asunto es que ellos eran novios en su adolescencia y fue hasta hace poco que se reencontraron para reavivar el romance.

El señor Thomas y la señora Nancy se hicieron virales en los recientes días debido a un video de TikTok donde se ve cómo el abuelito espera a su amada en el aeropuerto. Y bueno, como si se tratara del drama romántico más emotivo que recuerden del cine, el hombre le hizo una propuesta de matrimonio inolvidable.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de TikTok.

Reavivaron el romance: estos abuelitos se reencontraron, se casarán y se hicieron virales

El video de TikTok lo subió una usuaria identificada como @jobuns_ con una descripción que dice “POV: el doctor con el que trabajas se reaviva con su novia de la secundaria de hace 60 años y le propone matrimonio”.

Así como lo leen, esta dulce pareja de abuelitos se reencontraron y se casarán luego de varios años de conocerse. Pero como sucede en muchas ocasiones, su relación fue en su etapa adolescente y después de eso, cada uno siguió con sus vidas… Al menos hasta que se volvieron a ver y se dieron cuenta que el amor entre ellos seguía latente.

Thomas y Nancy, la pareja que luego de su romance adolescente se reencontró para casarse. Foto: Captura de TikTok.

Si creen que eso ya era lo más lindo de esto, tiene qué ver la propuesta de matrimonio que el señor Thomas preparó para la señora Nancy. El abuelito la esperó en el aeropuerto y cuando se vieron, le dio un ramo de flores, un beso, se puso de rodillas y soltó el discurso más romántico que verán en mucho tiempo.

“Mi querida Nancy, han pasado 60 años desde que nos conocimos, 56 años desde que salimos por primera vez, 10 años desde que te vi por última vez y 20 días desde que nos reavivamos… Siempre he estado enamorado de ti, desde que eras porrista. Me traes una sonrisa a la cara y haces que mi corazón de vueltas“, dijo el señor Thomas a su –ahora– futura esposa.

Estos abuelitos se reencontraron, se casarán y pues como dijimos, seguro que muchos volverán a creer en esas historias del amor para la eternidad (ok, pero eso no significa que debes regresar con tu ex forzosamente, eh). Aquí el tierno video y por acá, encuentra más historias curiosas virales de internet en nuestra sección Mientras Tanto.